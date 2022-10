NBA

NBA : Green, Kerr… Les Warriors sont totalement fous de Stephen Curry

Publié le 29 octobre 2022 à 00h35

Grand artisan du nouveau titre obtenu par les Golden State Warriors, Stephen Curry a confirmé qu’il était l’un des plus grands joueurs de l’histoire. De retour pour cette nouvelle saison, le quadruple champion NBA est déjà étincelant. Draymond Green et Steve Kerr n’ont pas manqué de s’enflammer après la prestation XXL de Curry contre Miami.

Lorsque Klay Thompson s’est blessé pendant les Finales NBA 2019, Stephen Curry ne s’attendait sûrement pas à vivre deux saisons aussi chaotiques. D’abord blessé, le meneur des Golden State Warriors a fini par revenir pour porter sa franchise en 2021 mais sans pouvoir l’emmener en playoffs. Il aura fallu attendre une année de plus pour revoir les Warriors au sommet de la NBA avec un Stephen Curry XXL.

Stephen Curry est revenu au même niveau

Quelques mois après avoir obtenu son premier titre de MVP des Finales, Stephen Curry est reparti quasiment sur les mêmes bases. Contre le Miami Heat, le quadruple champion NBA était en feu dans le dernier quart-temps afin de remettre les Warriors devant. Une performance XXL dont il a le secret. En prime, Stephen Curry a réalisé une petite gourmandise sur Tyler Herro, un geste qu’a apprécié Draymond Green.

El básquet es un deporte muy simple cuando tenés a Klay Thompson y Stephen Curry en tu equipo.pic.twitter.com/Jqt1K4jUvi — Hablemos De Básquet (@HDB_ok) October 28, 2022

« Steph est juste sublime »