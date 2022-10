NBA

NBA : Thompson se fait clasher par une légende, Stephen Curry riposte

Publié le 28 octobre 2022 à 20h35

De retour sur les parquets avec les Warriors, Klay Thompson a participé au sacre de la franchise californienne l’été dernier. Mais sur ce début de saison, le Splash Brother est moins présent, en témoigne son expulsion contre les Suns. Très critiqué par Charles Barkley, Thompson a pu compter sur le soutien de Stephen Curry.

Après avoir été sacrés champions NBA l’été dernier, les Warriors vivent un début de saison en demi-teinte. Avec trois victoires et deux défaites, la franchise californienne avance tranquillement. Ce qui frappe surtout sur ce début de saison, c’est l’expulsion de Klay Thompson contre les Suns. Très critiqué après le match par Charles Barkley, qui assure que le Splash Brother ne retrouvera jamais son meilleur niveau, Klay Thompson a réagi.

Klay Thompson a été vexé

« Cela fait mal quand quelqu’un comme Charles, avec la plateforme qu’il possède, dit que vous n’êtes plus le même joueur. Sérieux, sans blague… Je me suis déchiré le ligament croisé antérieur, puis le tendon d’Achille deux années de suite et j’ai quand même aidé l’équipe à gagner un titre. Ça fait mal d’entendre ça », a lancé Klay Thompson dans des propos relayés par Basket USA.

Devin Booker shared what Klay Thompson said when he was talking trash 🗣 pic.twitter.com/sGesWUQj3b — ESPN (@espn) October 26, 2022

« Certains de ces gars ont oublié à quoi ils ressemblaient en fin de carrière »