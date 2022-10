NBA

NBA : Warriors, Lakers… Les valeurs astronomiques des franchises NBA

Alors que ce classement avait jusque-là toujours été dominé par les Knicks ou les Lakers, les Golden State Warriors sont devenus la franchise la plus valorisée de toute la NBA. L’équipe de Stephen Curry est estimée à 7Md€, l’occasion de faire le point sur les franchises les plus chères de la ligue.

Il n’y pas que sur les parquets que les Golden State Warriors sont champions NBA. En effet, Forbes a récemment publié un classement des franchises les plus valorisées de la ligue. Jusqu’à maintenant, ce classement avait toujours été dominé soit par les New York Knicks, soit par les Los Angeles Lakers, mais c’est désormais l’équipe de Stephen Curry qui est en tête. La franchise de San Francisco est estimée à 7Md€.

Led by the eye-popping $7 billion Golden State Warriors, the average NBA team is now worth $2.86 billion, 15% more than a year ago, an impressive feat considering the stock market is down more than 15% over the same span. https://t.co/OuCLiWnk46