NBA

NBA : LeBron James, Kobe Bryant... Le départ d'une star des Lakers est réclamé

Publié le 26 octobre 2022 à 00h35

Pierrick Levallet

Pourtant numéro 2 chez les Lakers derrière LeBron James, Anthony Davis fait de moins en moins l’unanimité chez les Pourpre et Or. Un ancien de la franchise affirme que l’équipe californienne va devoir faire un choix fort avec le joueur de 29 ans. Il révèle même que Kobe Bryant aurait lui-même réclamé son départ.

La saison dernière, tout ne s’est pas passé comme prévu pour les Lakers. Entre les mauvaises prestations de Russell Westbrook et les blessures de LeBron James et d’Anthony Davis, la franchise californienne ne s’était même pas qualifiée pour les playoffs. Pour ce nouvel exercice, hors de question de vivre une situation similaire pour LeBron James. Mais pour Lamar Odom, les Lakers vont devoir faire un choix fort pour retrouver les sommets.

NBA : LeBron James pousse un coup de gueule, les Lakers passent à l’action https://t.co/Jeja9QmhnN pic.twitter.com/hoVvzeqWkm — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

«Je pense qu’ils doivent trader Anthony Davis»

« Je ne pense pas que leur roster soit celui d’un contender aujourd’hui. Je pense qu’ils doivent faire des trades pour changer les choses. Surtout un avec lequel la plupart des gens ne vont pas être d’accord. Je pense qu’ils doivent trader Anthony Davis. Et je dis ça sans lui manquer de respect. C’est l’un de mes joueurs préférés, mais sur les deux dernières saisons, je ne suis même pas sûr qu’il a joué 82 matchs au total » explique-t-il dans le premier épisode du LADE Show , où il était invité.

Kobe Bryant aurait poussé Anthony Davis dehors