NBA : Énorme coup de tonnerre en préparation pour Anthony Davis ?

Publié le 17 octobre 2022 à 04h35

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée chez les Lakers, Anthony Davis s’est toujours montré au niveau. Le joueur de 29 ans a d’ailleurs été l’un des éléments principaux du titre en 2020. Mais depuis quelque temps maintenant, Anthony Davis inquiète. D’ailleurs, de sérieux doutes commenceraient à s’installer au sein du front office des Lakers.

Depuis plusieurs saisons maintenant, Anthony Davis est l’un des meilleurs à son poste en NBA. Que ce soit chez les New Orleans Pelicans ou chez les Lakers, le joueur de 29 ans a rarement déçu concernant son talent sur le parquet. AD a même été l’un des grands artisans du titre de la franchise californienne en 2020. Mais son état de santé inquiète, lui qui est régulièrement touché par de graves blessures. De ce fait, les Lakers commenceraient à s’interroger au sujet du binôme de LeBron James.

Anthony Davis ne fait plus l’unanimité

Comme le rapporte le journaliste d’ ESPN Dave McMenamim, les Lakers seraient en train de douter d’Anthony Davis. Si l’ailier fort de 29 ans entend bien aider son équipe et veut disputer la totalité des rencontres cette saison, le front office estimerait qu’il ne ressemble pas vraiment au franchise player annoncé après le sacre en 2020. Si les blessures récurrentes d’Anthony Davis posent naturellement problème, en interne on commencerait également à se demander si le joueur a le talent nécessaire pour amener les Pourpre et Or vers le succès à nouveau.

