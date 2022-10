NBA

NBA : Westbrook sur le banc des Lakers, LeBron James vide son sac

Publié le 16 octobre 2022 à 02h35

Thomas Bourseau

Russell Westbrook a connu une première expérience ces dernières heures dont il se serait bien passé. Habitué à figurer dans le cinq de départ des franchises dans lesquelles il évolue, Westbrook a été le sixième homme des Los Angeles Lakers lors de la cuisante défaite des Angelinos face aux Sacramento Kings vendredi soir. L’occasion pour LeBron James de se livrer sur ce choix.

Depuis le début de la pré-saison, les Los Angeles Lakers ne cessent de montrer les mêmes signaux alarmants que lors de lors de la dernière saison régulière au cours de laquelle les coéquipiers de LeBron James n’étaient même pas parvenus à valider leur ticket pour les Play-Offs. En l’espace de six matchs, les Angelinos se sont déjà inclinés à cinq reprises et ont été surclassés par les Sacramento Kings dans la nuit de vendredi à samedi (133-86).

«C’était quelque chose que nous devions essayer ce soir»

Au début de cette rencontre, Russell Westbrook ne figurait pas dans le cinq majeur des Los Angeles Lakers et ce, pour la première fois de sa riche carrière. De quoi forcément alarmer les observateurs et les journalistes en conférence de presse d’après-match qui ont interrogé LeBron James sur la question. « Je n’ai pas d’opinion sur la mise sur le banc de Russell. Je pense qu’il faut faire tout ce qu’on peut pour être les mieux équipés et faire en sorte que tout le monde se sente à l’aise. C’était quelque chose que nous devions essayer ce soir, ce n’est clairement pas gravé dans la roche ». a confié LeBron James dans des propos rapportés par Parlons-Basket.

«Russ sera un élément important de la franchise»