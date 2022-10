NBA

NBA : Après LeBron James, on s’enflamme pour Wembanyama à Los Angeles

Publié le 15 octobre 2022 à 00h35

Thomas Bourseau

Victor Wembanyama est encore chez les Metropolitans 92, mais il fait déjà énormément parler de lui outre-Atlantique et notamment à Los Angeles où LeBron James et Patrick Beverley l’ont couvert d’éloges alors qu'il est pressenti pour devenir le numéro un de la draft 2023 de NBA.

Victor Wembanyama (18 ans) n’est même pas arrivé en NBA, lui qui évolue toujours aux Metropolitans 92, mais il affole déjà l’élite du basket américain. De passage à Las Vegas dernièrement pour deux rencontres dont une face à la G-League Ignite de Scoot Henderson, qui est pressenti pour être le deuxième choix de la prochaine draft derrière le Français, Wembanyama a fait forte impression et notamment auprès d’un certain LeBron James.

LeBron James est catégorique : «Personne n’a jamais vu quelqu’un comme ça»

Sensation de ces dernières semaines, Victor Wembanyama a reçu les éloges de King James . « Tout le monde utilise ce terme de licorne ces derniers temps. On a parlé plein de licornes ces dernières années, mais lui c’est plutôt un OVNI. Je n’ai jamais vu.. Personne n’a jamais vu quelqu’un comme ça. Etre aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain… Qu’il fasse 2m24, 2m27 ou 2m21, quelle que soit sa vraie taille ».

Pour Beverley, Wembanyama est «différent»

Coéquipier de LeBron James aux Los Angeles Lakers, Patrick Beverley s’est à son tour confié sur le phénomène Victor Wembanyama lors d’un épisode de son propre podcast et dans des propos relayés par Parlons-Basket . « Il est différent. Je n’ai jamais rien vu de tel. Même le 2ème pick a l’air bon, Scoot. Mais ce gars-là, Victor, j’ai hâte de voir ce qu’il va donner. Je ne vois rien capable de se mettre en travers de son chemin. Je n’en sais pas beaucoup sur ce gamin, mais il a l’air d’être bien entouré. Il n’est pas un de ces Européens qui se contente de rester là-bas. Il est venu ici et il a dit, « OK, cool, laissez-moi vous montrer de quoi je suis capable avant de rentrer. ».

«Son potentiel, c’est du jamais vu»