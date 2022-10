NBA

Wembanyama, déjà au cœur d’une polémique en NBA ?

Publié le 13 octobre 2022 à 10h35

Thomas Bourseau

Victor Wembanyama (18 ans) est au cœur de l’actualité NBA ces derniers temps alors qu’il n’évolue même pas au sein de l’élite du basket américain. Gros prospect de la prochaine édition de la draft, l’ailier fort français fait parler de lui en marge de cette échéance, et le propriétaire des Dallas Mavericks a tenu des propos qui provoquent déjà un malaise outre-Atlantique.

Du haut de ses 18 ans, Victor Wembanyama fait déjà beaucoup parler. Alors qu’il a pris part à deux rencontres la semaine dernière à Las Vegas dont une contre la G-League Ignite, au cours de laquelle il a inscrit pas moins de 37 points, l’ailier fort des Metropolitans 92 fait déjà figure de gros prospect en NBA. La place de numéro un à la prochaine édition de la draft lui tend les bras. Ce qui ferait de lui le premier Français à obtenir cet honneur alors que Tony Parker ou encore Rudy Gobert ont été drafté à la 28ème et à la 27ème position.

LeBron James et la NBA admiratifs de Wembanyama

Que ce soit Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo ou encore LeBron James, tous ont eu un mot à dire sur le phénomène Victor Wembanyama ces derniers jours. D’ailleurs, King James a tenu le discours suivant à ce sujet. « Tout le monde utilise ce terme de licorne ces derniers temps. On a parlé plein de licornes ces dernières années, mais lui c’est plutôt un OVNI. Je n’ai jamais vu.. Personne n’a jamais vu quelqu’un comme ça. Etre aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain… Qu’il fasse 2m24, 2m27 ou 2m21, quelle que soit sa vraie taille ».

Le phénomène Wembanyama affole déjà la NBA https://t.co/k2P0zrNws8 pic.twitter.com/XUMAUOoSaL — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

«Il y a Wembanyama, peu importe le nom du gamin»