NBA : LeBron James se fait interpeller pour Russell Westbrook

Publié le 12 octobre 2022 à 00h35

Pierrick Levallet

En grande difficulté avec les Lakers la saison dernière, Russell Westbrook ne s’est pas vraiment imposé à son poste de meneur. De ce fait, le joueur de 33 ans a régulièrement vu LeBron James prendre sa place pour diriger l’équipe. Mais un ancien de la franchise californienne aimerait voir le King laisser une chance à Russell Westbrook de s’exprimer.

En arrivant chez les Lakers l’été dernier, Russell Westbrook s’attendait très certainement à vivre une meilleure histoire. Le meneur de jeu s’est très rapidement retrouvé en difficulté. Peu performant, le joueur de 33 ans a alors vu plusieurs fois LeBron James prendre le jeu à son compte au cours des rencontres. Polyvalent, le King est parfaitement capable d’occuper le poste de meneur. Sauf que cela ne rend pas service à Russell Westbrook, bien au contraire. De ce fait, le natif d’Akron s’est fait interpellé sur le cas de Mr. Triple-Double .

«LeBron James doit laisser sa place à Russell Westbrook»

« Je pense que LeBron James doit laisser sa place à Russell Westbrook pour lui permettre d’être lui. Quand tu vieillis ton jeu change forcément un peu, tu peux t’adapter. Je pense que Russ sera toujours Russ, et ce qui a fait son succès fait aussi sa descente aux enfers. Puis il y a une chose que tu ne peux pas faire, c’est mettre Westbrook dans le coin. Il a toujours joué avec le ballon dans les mains » a confié Matt Barnes, ancien des Lakers devenu consultant, à Shannon Sharpe dans le Club Shay Shay .

«Il doit laisser la balle à Westbrook pendant au moins une mi-temps»