NBA : Gobert, Antetokounmpo... Batum s'enflamme pour le phénomène Wembanyama

Publié le 11 octobre 2022 à 14h35

Hugo Chirossel

Âgé de 18 ans et alors qu’il n’a pas encore été drafté, Victor Wembanyama affole déjà la NBA. Du haut de ses 2m21, le pivot français est d’ores et déjà annoncé comme le numéro 1 de la prochaine draft. Pour Nicolas Batum, il risque de dominer la ligue pour les 15 prochaines années et n’hésite pas à le comparer à des joueurs tels que Rudy Gobert ou Giannis Antetokounmpo.

Les États-Unis en avaient déjà entendu parler, mais ils ont pu le voir de leurs propres yeux. Présent de l’autre côté de l’Atlantique avec les Metropolitans 92 pour une série de matchs face à la G-League Ignite, Victor Wembanyama impressionne les observateurs de la NBA. Alors qu’il fera son arrivée dans la ligue la saison prochaine, il est d’ores et déjà annoncé comme le numéro 1 de la draft. Une agitation et un engouement qui pourrait lui faire perdre la tête, mais d’après Nicolas Batum, le jeune joueur de 18 ans fait preuve d’une grande maturité pour son âge.

Le phénomène Wembanyama affole déjà la NBA https://t.co/k2P0zrNws8 pic.twitter.com/XUMAUOoSaL — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

« Il n’a pas besoin que quelqu’un vienne lui dire quoi faire »

« J’ai pu jouer un rôle de mentor avec certains joueurs. J’ai pu discuter avec Victor. Je l’ai vu quelques fois cet été et quand je quitte la salle, c’est lui qui arrive pour son entraînement. J’ai presque pu le voir tous les jours. Mais franchement, je n’ai pas besoin d’être un mentor avec lui. Il sait déjà ce qu’il a à faire. Il gère. La façon dont il parle, dont il agit, dont il s’entraîne, il n’a pas besoin que quelqu’un vienne lui dire quoi faire. Mais s’il a besoin d’un vétéran pour l’aider, bien sûr, nous sommes là. Je n’ai pas envie de l’embêter. Il sait qui il est et qui il peut devenir. Certaines personnes en France disent qu’il est trop jeune, mais je préfère leur dire que non, il est différent », a confié Nicolas Batum dans un entretien accordé à Chris Haynes, journaliste pour Yahoo Sports .

« Il est unique »