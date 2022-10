NBA

NBA : Les 5 plus grosses bagarres de l’histoire (vidéos)

Publié le 10 octobre 2022 à 12h35

Jules Kutos-Bertin

Quelques jours après le craquage total de Draymond Green sur Jordan Poole, la NBA ne parle que de cette affaire ou presque. Mais depuis sa création, la ligue américaine a connu plus d’une bagarre. Retour sur certains conflits qui ont marqué l’histoire de la NBA.

Déjà spectaculaire sur les parquets avec le jeu proposé et les stars qui la composent, la NBA a également son lot de drama. En plus de 75 ans d’existence, il y a eu quelques frictions, dont certaines qui retiennent forcément l’attention. En 2004 notamment. Lors d’un match entre les Detroit Pistons et les Indiana Pacers, un accrochage classique entre deux joueurs va amener la rencontre dans le chaos. Après les insultes, une bagarre générale sera déclenchée, elle se finira même en tribunes où certains spectateurs s’y sont mêlés. David Stern, le patron de la NBA à cette époque, sanctionnera lourdement les coupables puisque Ron Artest a été suspendu pour le reste de la saison, soit 70 matchs.

Shaq et Barkley, l’amitié après la guerre

En 1999, l’embrouille entre Shaquille O’Neal et Charles Barkley démarre d’une poussette et d’un ballon envoyé dans le visage du premier par le second. Derrière, tout dégénère et les deux hommes en viennent aux mains. « Il ne sait pas se battre. Je lui ai mis un coup dans son gros bide parce que je ne pouvais pas atteindre sa grosse tête. Donc je lui ai mis un coup dans le bide, ça l’a fait se baisser, et je l’ai mis au sol », lâchera Barkley. Depuis, les deux hommes sont réconciliés.

Le « coup de la corde à linge »

En 1984, si la bagarre a vite été stoppée, l’origine du conflit a marqué. Lors des Finales NBA entre les Lakers et les Celtics, Kevin McHale stoppe Kurt Rambis d’un « coup de la corde à linge ». Même si tout le monde a été impressionné par ce geste très dangereux, l’arbitre ne lui infligera qu’une petite faute.

Ça a chauffé entre Kat et Embiid. Les deux sont out au milieu du 3e quart. 😈25 points TTFL pour le premier, 34 pour le deuxième 🏀#trashtalk #ttfl pic.twitter.com/nSycanGlOC — Fantasy Live (@fantasylivettfl) October 31, 2019

Tension maximale entre Joël Embiid et KAT

Plus récemment, Joël Embiid et Karl-Anthony Towns en sont également venus aux poings. En 2019, la tension monte et les deux colosses veulent en découdre. La situation s’envenime jusqu’à ce qu’ils soient séparés par leurs coéquipiers. Depuis, chaque affrontement entre Embiid et KAT est très attendu. Cette saison, le All Star des Timberwolves pourra compter sur Rudy Gobert.

WTFFFF ?C’était pas une blague cette histoire de patate de Draymond Green!'Il a pas fait semblant et comment cette vidéo sort 😭 Trop fort TMZpic.twitter.com/TQp6dBUmrC — Thomas Dufant ⭐️⭐️ (@justbeliketom) October 7, 2022

Le craquage de Draymond Green