NBA : Curry, Thompson, Green... L'énorme avertissement des Warriors

Publié le 27 septembre 2022 à 06h35 par Jules Kutos-Bertin

Après deux saisons sans playoffs, les Warriors sont revenus au sommet en remportant un quatrième titre en huit saisons. Même si les patrons de la franchise californienne commencent à prendre de l’âge, les ambitions restent les mêmes. Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green sont clairs : ils veulent une cinquième bague.

Personne ne les attendait, c’est pourtant eux qui ont fini par glaner le titre. Après deux années très difficiles, les Golden State Warriors ont réalisé une saison exceptionnelle jusqu’au titre de champion NBA. Face aux Boston Celtics, l’armada californienne, emmenée par Stephen Curry, n’a pas fait de sentiment et a confirmé qu’elle était l’une des meilleures franchises du 21ème siècle. Si ce n’est la meilleure.

Stephen Curry veut un cinquième titre

Quatrième titre ou pas pour la génération Curry, les Warriors ont encore faim. « Ce serait stupide de nous dénigrer et je pense que les gens vont nous prendre au sérieux. On sait aussi qu’il faut beaucoup de choses différentes pour aller gagner un titre. Il n’y a aucune garantie d’une année sur l’autre, peu importe la motivation. Il faut simplement accepter le travail à faire et montrer la volonté nécessaire pour l’accomplir », lance Stephen Curry dans des propos relayés par Basket USA . Des mots partagés par Draymond Green et Klay Thompson.

Year 1 → Year 14 @StephenCurry30 | #NBAMediaDay pic.twitter.com/bkP6YAHhj6 — NBA TV (@NBATV) September 26, 2022

« On est encore motivé »