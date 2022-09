NBA

NBA : Futur numéro 1 de la Draft, ce crack annonce la couleur

Publié le 21 septembre 2022 à 02h35 par Thibault Morlain

Chaque saison, la Draft NBA est un grand rendez-vous suivi par des millions de fans. Et forcément, tous les regards sont braqués sur le joueur qui sera choisi en premier. Et en 2023, cela pourrait être un Français : Victor Wembanyama. Alors que la pression ne faut qu’augmenter, le crack de 18 ans s’est livré sur la prochaine Draft 2023.

Aujourd’hui, c’est Killian Hayes qui détient le record à la Draft pour un Français. En effet, en 2020, il avait été choisi en 7ème position par les Pistons de Détroit. Un record qui devrait toutefois voler en éclat d’ici quelques mois. En effet, en vue de la Draft 2023, tous les regards sont tournés vers Victor Wembanyama. A 18 ans, le crack français, qui va évoluer avec les Metropolitans 92 cette saison, va ensuite faire le grand saut vers la NBA. Et tout indique qu’il pourrait être le numéro 1 de la Draft. Les observateurs sont unanimes de l’autre côté de l’Atlantique, c’est un futur talent en devenir à qui on promet un avenir radieux en NBA.

NBA : Rudy Gobert et Evan Fournier expriment leur douleur https://t.co/Yl8nnOMuS4 pic.twitter.com/ik3EgVwfnR — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

« Il faut qu’il n’y ait personne devant moi »

Annoncé comme le futur numéro 1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama s’est prononcé sur la question. Et rapporté par RMC , le Français a expliqué : « Sportivement, le plus intéressant est de toujours tomber dans une organisation qui va prendre soin du projet et du joueur. Je n’ai aucun doute par rapport à ça. C’est mieux d’être 2e, 3e ou 20e si après on a une meilleure carrière. Mais j’ai toujours cette part, je ne sais pas si c’est de la fierté, de me dire qu’il faut qu’il n’y ait personne devant moi, que je dois être au-dessus ».

« Ça ne m’apporte aucun stress »