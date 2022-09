NBA

Shaquille O’Neal dézingue Rudy Gobert

Publié le 17 septembre 2022 à 04h35 par Pierrick Levallet

Grâce à ses performances, Rudy Gobert s’est fait une place en NBA. Mais le Français n’a pas vraiment une énorme cote de popularité auprès des fans de la ligue américaine. D’ailleurs, le Français a un gros détracteur : Shaquille O’Neal. Et l’ancien pivot des Lakers a encore adressé un tacle au nouveau joueur des Minnesota Timberwolves.

S’il s’est fait une place en NBA avec ses performances au Utah Jazz, Rudy Gobert ne jouit néanmoins pas d’une énorme cote de popularité dans la ligue américaine. Le nouveau pivot des Minnesota Timberwolves n’a pas énormément de fans aux Etats-Unis. D’ailleurs, l’un des plus grands détracteurs de Rudy Gobert se nomme Shaquille O’Neal. La légende des Los Angeles Lakers ne porte pas le Français en haute estime. Et il n’a pas manqué de lui adresser un nouveau tacle.

NBA : Gobert, Jazz… Il fait d’incroyables révélations https://t.co/hXNowXlIvC pic.twitter.com/2EQk5aFZHF — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

Shaquille O’Neal égratigne Rudy Gobert et son contrat XXL

Dans son podcast, Shaquille O’Neal a encensé Patrick Beverley. Et il n’a pas hésité à égratigner Rudy Gobert et son contrat XXL ainsi que Donovan Mitchell pour louer les qualités de la recrue des Lakers. « Je n'ai rien à dire de mal sur Pat. Vous savez pourquoi ? Il joue le jeu comme il est censé être joué. Pas comme ces types qui gagnent 200 à 300 millions de dollars et qui ne savent d'ailleurs pas jouer du tout. Et quand ils sont ensuite échangés, vous dites tous : 'Oh, Shaq déteste tout' » a-t-il lancé dans des propos rapportés par Basket Session .

Donovan Mitchell en prend aussi pour son grade