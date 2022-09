NBA

NBA : LeBron James pousse un incroyable coup de gueule

Une polémique est en train de naître depuis quelques jours en NBA. Robert Sarver est accusé de racisme, sexisme et misogynie, après des révélations d’ESPN. Le propriétaire des Phoenix Suns a écopé d’une suspension d’un an, avec une amende d’environ 10M€. Une décision qui ne passe pas auprès de nombreux joueurs et observateurs de la ligue, notamment LeBron James.

Une sanction qui ne passe pas. À la suite des révélations d’ ESPN , Robert Sarver, propriétaire des Phoenix Suns, faisait l’objet d’une enquête mené par la NBA. Il était notamment accusé de racisme, sexisme et misogynie. Après avoir auditionné 320 personnes et évalué plus de 80 000 documents, la ligue lui a infligé une suspension d’un an, assorti d’une amende d’environ 10M€. Pour justifier cette sanction, Adam Silver a évoqué des « informations que le public ne possède pas ».

Quand bien même, de nombreuses personnalités de la NBA sont montées au créneau pour fustiger cette décision. C’est notamment le cas de LeBron James : « J’ai lu à plusieurs reprises les histoires sur Sarver, je dois être honnête… Notre ligue s’est plantée sur ce coup-là. Je n’ai pas besoin d’expliquer pourquoi. Vous avez tous lu ces histoires et vous pouvez juger par vous-même. Je l’ai déjà dit auparavant et je vais le répéter, il n’y a pas de place dans notre ligue pour ce genre de comportement. J’aime la ligue et je respecte profondément notre leadership. Mais ceci n’est pas juste. Il n’y a pas de place pour la misogynie, le sexisme et le racisme dans le milieu du travail. Peu importe si vous êtes propriétaire de l’équipe ou si vous jouez pour cette équipe. La ligue sert d’exemple pour représenter nos valeurs et là, ça le fait pas », a-t-il déclaré dans un message publié sur Twitter .

