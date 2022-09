NBA

Cette franchise sort du silence pour le feuilleton Kevin Durant

Publié le 11 septembre 2022 à 10h35 par Jules Kutos-Bertin

Désireux de quitter les Brooklyn Nets cet été, Kevin Durant voulait rejoindre une franchise huppée. Plusieurs discussions ont eu lieu avant que KD ne décide finalement de rester. Les Phoenix Suns, un temps intéressés, ont bien discuté avec Brooklyn mais le dossier n’est pas allé plus loin.

Après une nouvelle saison décevante sous le maillot des Brooklyn Nets, Kevin Durant a passé un été très agité. Lassé des échecs à répétition de la franchise new-yorkaise, KD a demandé à partir. Une décision qui a fait grand bruit, surtout que James Harden a pris la même quelques mois auparavant. Et avec l’avenir incertain de Kyrie Irving, les Nets se voyaient déjà perdre les deux dernières grandes stars de l’effectif. Mais pour s’attacher les services de Kevin Durant, il faut mettre les moyens.

Kevin Durant avait le choix

Très vite, plusieurs franchises se sont positionnées sur ce dossier. Les Phoenix Suns, le Heat de Miami, les Toronto Raptors ou encore les Boston Celtics, Kevin Durant avait l’embarras du choix. Mais pour se séparer de leur numéro 7, les Nets demandaient une grosse contrepartie. Quelques offres sont arrivées sur le bureau des dirigeants new-yorkais mais aucune ne semble avoir convaincu l’état major des Nets.

« Nous avons discuté avec Brooklyn »

Longtemps associé à Kevin Durant, Phoenix a finalement décidé de passer son tour dans ce dossier. « Nous avons discuté avec Brooklyn de leurs désirs et de ce qu’ils essayaient de faire, mais finalement, je dirais que comme la plupart des équipes, il n’y avait rien à faire. Il n’y a pas eu beaucoup de discussions, de discussions approfondies sur le sujet. Je pense que toutes les équipes de la ligue les ont probablement appelés pour prendre la température et voir ce qui semblait faisable. Mais pour ce qui est des discussions et de leur intérêt ? Je dis simplement qu’il n’y a rien à dire », assure James Jones, le general manager des Suns, dans des propos relayés par Basket USA.

