NBA

Une Ligue des Champions attendue en NBA ? La réponse

Après l’arrivée du play-in il y a quelques saisons, la NBA travaille avec le syndicat des joueurs sur un tournoi qui aurait lieu en pleine saison. Il serait inspiré des Coupes d’Europe de football et pourrait débarquer dans le calendrier dès 2023, à condition de trouver un accord sur le montant des primes.

Déjà réputée comme l’une des ligues les plus suivies au monde, la NBA n’a pas fini sa folle expansion. Au-delà des stars planétaires qui permettent au basket de s’exporter un peu partout, la NBA enchaîne les matchs à l’étranger. Après le Bucks-Hornets de 2020, la NBA va faire son grand retour à Paris en janvier 2023. Cette fois-ci, ce sont les Chicago Bulls qui affronteront les Detroit Pistons, un match intéressant vu la dernière saison de la franchise de l’Illinois.

Et ce n’est pas la seule idée présente dans la tête d’Adam Silver. Quelques mois après le sacre des Golden State Warriors, le patron de la NBA continue de réfléchir à la suite, notamment avec la création d’un tournoi en pleine saison, façon Coupe d’Europe de football. Une idée étonnante pour la NBA mais qui a de quoi plaire à l’international, surtout pour la population européenne. Adam Silver pense à cette idée depuis un moment, il en avait même parlé lors du dernier All Star Game qui a eu lieu à Cleveland.

« En lien avec ça, dans l’idée d’essayer de nouvelles choses, cela aurait du sens de développer d’autres concepts dont nous avions déjà parlé, comme ce tournoi de mi-saison. D’une certaine façon, les joueurs ont été plus réceptifs quant à cette possibilité de tournoi en raison du succès qu’a eu le play-in. Mais pour ce qui est de ces ajouts en saison, nous n’y pensons pas pour la saison prochaine. Cependant au vu de la direction que nous prenons dernièrement, nous pourrions saisir de nouvelles opportunités en lien avec la compétition. Nous pourrions trouver des moyens pour augmenter la compétitivité dans la saison, avec une nouvelle coupe, et un nouveau trophée pour lequel les joueurs se battraient », admettait Adam Silver. S’il fait le comparatif avec le play-in, l’enjeu serait tout de même différent.

The NBA and NBPA are still working to finalize the In Season Tournament concept, which includes to-be-determined prizes for the eight teams that advance to the single-elimination round, sources said. https://t.co/j5Sr54WUEJ