NBA

NBA : Il veut humilier LeBron James

Publié le 7 septembre 2022 à 23h35 par La rédaction

Maintenant considéré par beaucoup de joueurs de NBA comme un grand frère, LeBron James n’a pas toujours cette très belle image. En effet, le King a pendant longtemps été considéré comme un joueur « à abattre ». Et un espoir de la NBA ne semble pas avoir oublié une certaine rancoeur envers le joueur des Lakers…

LeBron James semble aujourd’hui faire l’unanimité. En effet, le King possède une très belle image, considéré par certains comme le GOAT du basket et de la NBA. Cependant, pendant de nombreuses années, LeBron James a également été considéré comme l’homme à abattre, en raison de son statut qui attire les convoitises. Plusieurs jeunes joueurs voudraient se frotter à lui, et ce serait notamment le cas de R.J Hampton…

NBA : Nouvelle bombe pour l’avenir de LeBron James https://t.co/7vYYRY5pzX pic.twitter.com/nuD19NFFqe — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« Le joueur sur lequel j’aimerais bien dunker ? LeBron »

Ainsi, dans une interview accordée à Gilbert Arenas dans son podcast Ni Chill , R.J Hampton, considéré comme un grand espoir au poste d’arrière à Orlando, est revenu sur son envie de vengeance sur LeBron James : « Le joueur sur lequel j’aimerais bien dunker ? C’est un peu cliché, mais LeBron, parce que je veux me venger. Quand on est venu jouer à L.A., je crois que j’ai piqué un ballon à Russ. J’ai dribblé jusqu’à l’autre panier, et Austin Reaves était collé à moi. Du coup, je l’ai poussé avec mon épaule, et je pensais que je n’avais plus qu’à mettre un petit layup avant de revenir en défense ».

« LeBron a débarqué de nulle part »

R.J Hampton s’est par la suite expliqué sur le pourquoi de cette vengeance souhaitée sur LeBron James. Il a alors confié : « C’était fou, mais LeBron a débarqué de nulle part. Je ne l’avais pas vu, personne ne m’a rien dit, c’est comme s’il avait volé depuis l’autre côté du terrain ! Et j’ai vu cette séquence tellement de fois. Ça a été utilisé dans des pubs, sur les réseaux sociaux… Ça me saoule à chaque fois que je la vois ! Et je m’en veux de ne pas l’avoir dunké, même si je ne l’avais pas du tout vu. Voilà pourquoi ».

Quel avenir pour LeBron James ?