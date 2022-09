NBA

NBA : De retour, LeBron James joue déjà les professeurs (vidéo)

Publié le 6 septembre 2022 à 13h35 par Pierrick Levallet

Après une intersaison plus longue que prévu puisque les Lakers n’ont pas participé aux playoffs, LeBron James vient tout juste de faire son retour à l’entraînement. La star de 37 ans semble déjà très affutée, à l’instar d’Anthony Davis. Mais le King prend également son rôle de mentor au sérieux. Au cours de cette première séance d’entraînement, il a notamment pris Troy Brown Jr sous son aile.

La saison dernière, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour les Los Angeles Lakers de LeBron James. Avec des résultats en dent de scie pendant tout l’exercice, la franchise californienne n’a pas été en mesure de se qualifier pour les playoffs. Pour l’une des rares fois de sa carrière, LeBron James n’a donc pas participé à la post-season. Véritable compétiteur dans l’âme, le King n’a sans doute pas trop apprécié. De ce fait, son avenir a régulièrement été remis en question au cours de l’été. Mais finalement, LeBron James a décidé de prolonger avec les Lakers jusqu’en 2025, avec une option pour la saison 2024-2025. La star de 37 ans a également été mêlée au dossier Russell Westbrook. Mais désormais, le calme semble être revenu autour de LeBron James, qui a fait un immense tour du monde pendant l’intersaison. De retour à Los Angeles en ce mois de septembre, il n’a pas perdu de temps pour commencer sa préparation.

Retour fracassant de LeBron James chez les Lakers

Contrairement à l’année dernière, où il s’était entraîné avec ses fils Bronny et Bryce, LeBron James a déjà commencé à rassembler ses coéquipiers. Le natif d’Akron ne veut pas revivre une deuxième saison aussi délicate et veut démarrer le travail dès maintenant afin de développer la cohésion de groupe. Dans la salle des Lakers, le King a ainsi retrouvé son binôme Anthony Davis. Et les deux stars des Pourpre et Or ont affiché une forme physique exceptionnelle pour une rentrée. LeBron James et AD sont visiblement déjà prêts à attaquer la nouvelle saison.

LeBron James and Phil Handy working on footwork with new Lakers forward Troy Brown Jr. 🏀(via @94feetofgame) pic.twitter.com/4RIhxkHzBQ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 5, 2022

LeBron James considère son rôle de mentor au sérieux...

Mais en plus de ses retrouvailles avec Anthony Davis, LeBron James a également endossé le rôle de mentor pour cette rentrée. Celui que beaucoup considèrent comme le GOAT a notamment pris sous son aile Troy Brown Jr. Recruté par les Lakers pendant l’intersaison, le jeune ailier de 23 ans doit encore s’intégrer dans le groupe californien. En tout cas, LeBron James semble mettre beaucoup d’espoirs en lui, et il n’a pas hésité à lui prodiguer de nombreux conseils. Troy Brown Jr a eu droit à quelques exercices spécifiques avec LBJ pour qu’il développe les capacités nécessaires pour évoluer au poste d’ailier.

More of LeBron James and Troy Brown Jr.’s workout 👀 pic.twitter.com/mG6atR9EnJ — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 5, 2022

... Et prend Troy Brown Jr sous son aile