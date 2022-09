Basket - NBA

NBA : Rudy Gobert se fait encore humilier

Publié le 6 septembre 2022 à 07h35 par La rédaction

Malgré son niveau, Rudy Gobert semble toujours autant critiqué. En effet, le Français est souvent la cible de plusieurs reproches, notamment en ce qui concerne sa palette offensive. Déjà ciblé il y a quelques jours, le nouveau joueur des Minnesota Timberwolves s’est de nouveau attiré les foudres d’un certain Tracy McGrady…

Rudy Gobert est la cible de nombreuses critiques ces derniers temps. En effet, l’international français s’est retrouvé à plusieurs reprises dans des situations difficiles. Sa palette offensive a notamment été pointée du doigt à plusieurs reprises, et par plus d’un observateur de NBA. Pourtant, l’international français n’en reste pas moins l’un des meilleurs joueurs à son poste. Mais le joueur des Minnesota Timberwolves s’est à nouveau fait attaquer sur les réseaux sociaux…

« Frérot viens bosser avec moi »

Ainsi, sur Instagram , Tracy McGrady s’est payé la tête de Rudy Gobert. En effet, lors de la première rencontre de la France face à l’Allemagne à l’occasion de l’Euro de Basket, l’international français s’était à plusieurs reprises montré en difficulté au cours de la défaite tricolore, et Tracy McGrady en a profité pour lui glisser à nouveau une petite pique. « Frérot, viens bosser avec moi, S’IL TE PLAÎT ». De quoi rajouter encore de l’huile sur le feu…

« Qu’est-ce qu’il branle l’été ? »

Quelque temps plus tôt, Tracy McGrady, déjà, s’était exprimé avec une certaine véhémence sur le niveau affiché par Rudy Gobert. « C’est ce que je me demande : qu’est-ce qu’il branle l’été ? Sérieux ! Genre, c’est quoi son workout ? Une année, j’en voulais énormément à Rudy parce que le Jazz jouait contre les Rockets, il avait Chris Paul qui le défendait au poste, et il a rien pu faire ! Rien. J’étais fou. Frère, tu fais 2m15 et t’as un meneur sur toi. Sauf qu’il avait aucun move. Mais qu’est-ce qu’il fait l’été ? »

