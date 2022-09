Basket

Un énorme clash en équipe de France ? La réponse de Gobert

Publié le 5 septembre 2022 à 13h35 par Dan Marciano

L'équipe de France s'est fait peur à l'Euro. Victorieuse avec la manière de la Lituanie lors du match précédent, la formation de Vincent Collet est retombée dans ses travers face à la Hongrie ce dimanche. Finalement, les bleus ont remporté la rencontre, mais se sont fait peurs notamment lors du dernier quart-temps. Une rencontre marquée aussi par une altercation entre Rudy Gobert et Thomas Heurtel.

Vice-championne olympique en titre, l'équipe de France à un statut à tenir. Les Bleus font office de favori lors de cet Euro organisé en Allemagne, Italie, Géorgie et République Tchèque. Mais depuis le début de la compétition, la formation de Vincent Collet est bien loin de son meilleur niveau. Battue par l'Allemagne pour leur entrée en lice(63-76), la formation s'est reprise face à la Lituanie samedi dernier. Le retour au premier plan de l'équipe de France était attendue ce dimanche face à la Hongrie. Même si la victoire est au bout, Rudy Gobert et ses coéquipiers ont souffert, notamment lors du dernier quart-temps (78-74).

Rudy Gobert, au meilleur moment ! #EuroBasket 🇫🇷 pic.twitter.com/kE5lMD2XOk — L'Analyste (@LanalysteFR) September 3, 2022

Gobert raconte la victoire face à la Hongrie

Après la rencontre, Rudy Gobert a livré le fond de sa pensée « La Hongrie a joué avec énormément de coeur. Ils ont continué à se battre jusqu’à la dernière seconde. De notre côté, il y a eu quelques moments où nous n’étions pas concentrés. Les balles perdues nous ont vraiment pénalisé : elles les ont remis en vie et elles leur ont redonné confiance. C’est un problème récurrent pour nous : on va continuer à travailler dur pour pouvoir progresser dans ce domaine » a confié le joueur des Timberwolves du Minnesota. Le match face à la Hongrie a aussi été marqué par une petite altercation entre le pivot et son coéquipier, Thomas Heurtel.

« Non, c’est une petite querelle, ça arrive avec l’adrénaline et les matchs»

Mais après le match, Rudy Gobert a tenu à désamorcer la polémique. « Non, c’est une petite querelle, ça arrive avec l’adrénaline et les matchs. Il y a des moments où c’est chaud et c’était un de ces moments-là. Ce sont des choses qui restent dans le vestiaire, entre nous. Quoi qu’il arrive l’état d’esprit reste de jouer ensemble et de gagner. Avec Thomas ça fait des années qu’on joue ensemble et des fois le sang est chaud, ça vient de l’esprit de compétition, de l’envie de gagner et de bien faire. Et ce soir c’était un match où il y avait des moments où on sentait qu’on aurait dû mieux jouer et ça peut amener de la frustration. Ce sont des choses qui se règlent entre deux êtres humains » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Be Basket.

