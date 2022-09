NBA

Gobert, Jokic, Antetokounmpo…les stars de la NBA présentes à l’Euro

Publié le 1 septembre 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Un an après les Jeux Olympiques, c’est l’Eurobasket qui prend place. La France et la Slovénie sont les favoris, devant la Serbie et la Grèce qui tenteront de déjouer les pronostics. Et pour cette compétition, les stars de la NBA seront présentes : Rudy Gobert, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo ou encore Luka Doncic.

Ce jeudi débute officiellement l’Eurobasket qui se dispute en Allemagne, en Italie, en Géorgie et en République Tchèque. Pour lancer leur aventure, les Bleus affrontent l’Allemagne ce jeudi, l’un des pays hôtes. Considérée comme l’un des favoris, l’équipe de France devra faire sans Nando De Colo et Nicolas Batum, deux cadres, qui ont préféré faire l’impasse pour se concentrer sur leur saison en club. Des absents de taille, même si Vincent Collet pourra compter sur Evan Fournier et bien entendu Rudy Gobert.

Rudy Gobert veut l’or

Après l’officialisation de son trade aux Timberwolves, Rudy Gobert s’est directement focalisé sur l’Euro. Le pivot français a déjà annoncé la couleur. « Il reste l’envie d’aller chercher plus haut. À l’Euro, on visera clairement la médaille d’or. C’est notre objectif. Ces dernières saisons, on a fait de très belles compétitions. On a eu du bronze et de l’argent, mais on n’a toujours pas eu d’or ! », confiait récemment Gobzilla . Aux côtés d’Evan Fournier, Rudy Gobert aura la lourde tâche de porter cette équipe de France. Après une belle mais frustrante médaille d’argent aux Jeux Olympiques, Rudy Gobert veut enfin décrocher l’or, lui qui n’était pas de la partie en 2013 lors du sacre de la bande à Tony Parker.

Du berceau à l'Euro ✨🇫🇷#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/BzYbkbcrAI — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 1, 2022

Nikola Jokic pour faire briller la Serbie

En face, la concurrence sera relevée. Côté Serbe notamment, avec Nikola Jokic. Encore élu MVP de la saison régulière de NBA, le pivot des Denver Nuggets a déjà montré de quoi il était capable lors du match de préparation contre la Grèce de Giannis Antetokounmpo. Même si la Serbie ne figure pas parmi les favoris évidents, Jokic a tout pour emmener son pays au sommet de l’Europe.

Giannis Antetokounmpo veut redorer le blason grec

Méfiance aussi avec la Grèce d’un certain Giannis Antetokounmpo… Frustré de son échec en demi-finale de conférence face aux Boston Celtics, le champion NBA 2021 arrive revanchard sur cet Euro. Aux côtés de ses deux frères, Thanasis et Kostas, Giannis tentera de faire briller la Grèce. Une mission obligatoire pour le Greek Freak qui a toujours été très attaché à son pays, surtout que la Grèce est orpheline d’une médaille à l’Euro depuis 2009. Avant d’affronter l’Italie, Giannis Antetokounmpo effraye déjà Gianmarco Pozzecco, le sélectionneur italien : « C’est un joueur fascinant. Mais j’ai plusieurs problèmes. Déjà, nous avons eu peu de temps pour travailler et je crois que si je regardais ses vidéos, je tomberais en dépression ».

« On va en Allemagne pour repartir avec la médaille d’Or »