NBA

Après son trade, Rudy Gobert se lâche sur sa nouvelle vie

Publié le 30 août 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Attendu comme l’une des attractions de cette free agency, Rudy Gobert a fait partie d’un trade XXL impliquant six joueurs et quatre tours de Draft. Le pivot français s’est engagé avec les Timberwolves. A peine arrivé, le vice champion olympique a expliqué ce qui lui manquerait au Jazz, même s’il est touché d’avoir été échangé contre un si gros package.

Après neuf années passées avec le Jazz d’Utah, Rudy Gobert va découvrir sa seconde franchise en NBA. Dans un trade XXL comprenant six joueurs et quatre tours de Draft, le pivot français a rejoint les Minnesota Timberwolves. Un nouveau départ pour Gobzilla qui va jouer aux côtés de Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell, les deux stars de l'équipe. Pour autant, Rudy Gobert est loin d’être terrifié par ce qui l’attend. L’une de ses premières missions sera d’oublier son passé avec le Jazz.

« J’étais juste un gamin quand je suis arrivé il y a 9 ans »

« Utah!!! J’étais juste un gamin quand je suis arrivé il y a 9 ans, mais j’ai été soutenu et adopté dès le premier jour. J’y suis devenu adulte comme homme et comme joueur sous vos yeux, et je vous remercie pour chaque moment passé là-bas. Utah et sa communauté auront toujours une place particulière dans mon coeur. Merci. L’aventure continue… », écrivait Rudy Gobert sur ses réseaux sociaux au moment d’officialiser son départ. Des mots forts qui prouvent son attachement pour son ancienne franchise, là où il a connu beaucoup de succès sur le plan personnel et un peu moins au niveau collectif.

Rudy Gobert déjà nostalgique du Jazz ?

Dans des propos relayés par Parlons Basket , Rudy Gobert s’est confié ce qui lui manquerait dès le début de la nouvelle saison : « Ce sont surtout les gens qui vont me manquer dans l’Utah. J’ai créé des liens en 9 ans, avec des personne que j’apprécie beaucoup. Quand tu quittes un tel endroit forcément les gens te manquent. Après il y a ma maison aussi, je l’aime énormément, il y a les montagnes autour… Salt Lake City est une ville agréable et calme, mais c’est un nouveau départ. Minnesota est un petit peu pareil ».

Fun Fact:Rudy Gobert has the Highest Career TS% and Highest Offensive Rating in NBA History pic.twitter.com/IQeFgybkHg — NBA Muse (@NBAMuse24) August 28, 2022

Comblé par son trade XXL