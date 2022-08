NBA

NBA : Humilié, Rudy Gobert répond à ses détracteurs

Publié le 24 août 2022 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 24 août 2022 à 15h36

Tradé cet été aux Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert est l'un des meilleurs joueurs de toute la NBA à son poste. Cela ne l’empêche pas d’être régulièrement la cible des critiques de la part des observateurs de la ligue, qui lui reprochent son manque d’apport offensif. Malgré tout, le pivot de 30 ans n’en tient pas compte et continue de travailler chaque jour pour s’améliorer.

Alors qu’il entamera cette année sa 10e saison en NBA, Rudy Gobert a vécu un changement radical au début de l’été. Après neuf ans passés à l’Utah Jazz, le pivot français a été tradé aux Minnesota Timberwolves. Là-bas, il sera associé à Karl-Anthony Towns, les deux joueurs formeront alors une des raquettes les plus dominantes de la ligue. Accompagnés de D’Angelo Russell et Anthony Edwards, les Wolves ont l’ambition de devenir un prétendant au titre en fin de saison, un objectif assumé par Rudy Gobert : « je savais que j'allais tomber dans une équipe qui aurait les armes pour jouer à très haut niveau. Je suis dans mes meilleures années de basketteur, je n'allais pas renforcer des équipes qui veulent reconstruire. […] le titre, c’est l’objectif », a-t-il confié le mois dernier dans une interview accordée à L’Équipe .

NBA : Après Kyrie Irving, les Lakers veulent un autre All-Star https://t.co/5ynQcylRjW pic.twitter.com/gOQKbZKxC5 — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

Régulièrement la cible des critiques

Malgré trois titres de meilleur défenseur de l’année (2018, 2019, 2021), trois sélections au All-Star Game (2020, 2021, 2022) et six apparitions dans la All-Defensive First Team (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), l’international français est souvent raillé pour son manque d’apport offensif. Récemment, ce sont Tracy McGrady, Gilbert Arenas, Matt Barnes et Chris Johnson qui s’en sont pris à lui dans l’émission No Chill with Gilbert Arenas . Tracy McGrady s’était demandé « q u’est-ce qu’il branle l’été ? Sérieux ! Genre, c’est quoi son workout ? » Chris Johnson avait surenchéri en déclarant que Rudy Gobert « devrait soit savoir tirer des lancers, soit avoir ne serait-ce qu’un hook, au moins un mouvement offensif . » Pour Gilbert Arenas, « si tu ne sais pas shooter quand tu débarques en NBA, et que 10 ans plus tard tu ne sais toujours pas shooter, qu'est-ce que t’as bien pu faire durant les intersaisons ? »

« Je veux simplement être le plus fort possible »

Ces attaques régulières ne semblent pas l’atteindre. Là où plusieurs joueurs se seraient déjà énervés et auraient répondu à leurs détracteurs, Rudy Gobert se concentre sur lui-même et sur sa progression. Car à 30 ans, le Français continue de travailler dur afin d’améliorer son jeu, contrairement à ce que certains peuvent penser. « Franchement, je fais juste mon travail. J’essaye simplement de continuer à faire ce que je fais pour progresser et m’étoffer physiquement », a-t-il confié à Basket USA . « Ce n’est pas forcément une question de prise de masse pour moi, c’est plutôt pour gagner en équilibre, en force, en explosivité, en résistance. Je veux simplement être le plus fort possible, développer le haut du corps et maîtriser au mieux mes aptitudes sur le terrain . »

« Je pense que mes plus belles années ne sont pas encore arrivées »