Durant se fait déjà clasher après sa décision

Publié le 24 août 2022 à 07h35 par Quentin Guiton

C’est la fin du feuilleton de l’été en NBA, et l’issue de celui-ci est une grosse surprise : Kevin Durant a finalement changé d’avis et reste aux Brooklyn Nets ! Après avoir demandé son trade, après avoir fait le forcing pour partir, KD jouera pourtant encore à New-York cette saison. Et cette décision fait grand bruit. D’ailleurs, l’ailier s’est déjà fait clasher par une star de la NBA…

Depuis plus d’un mois, l’actualité de la NBA tourne autour du feuilleton Kevin Durant. Chaque semaine, un nouvel épisode sort, une nouvelle rumeur fait son apparition. Et ce mardi, tout s’est terminé. Pour rappel, Kevin Durant, superstar en NBA, a demandé à la surprise générale son trade des Brooklyn Nets. Une véritable bombe qui a secoué toute la ligue. Lassé des échecs à répétition de sa franchise en playoffs , le Slim Reaper a dit stop et voulait claquer la porte pour encore espérer gagner des titres. Et pendant près d’un mois et demi, le nom de Durant a fait les gros titres de l’actualité en NBA.

NBA : Kevin Durant livre sa réponse finale et choque tout le monde https://t.co/hGOUB6vx0W pic.twitter.com/KJlx8M7o8V — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

Un feuilleton long et tendu

Et tout au long de l’été, la situation à Brooklyn a été tout simplement intenable. D’abord parce que Kevin Durant n’a pas trouvé preneur, la faute aux exigences très élevées des Nets. Pourtant, il y avait bien des prétendants pour le numéro 7. Ainsi, Toronto, Miami, Philadelphie, Boston, Phoenix et même Memphis dernièrement ont tenté leur chance pour Kevin Durant. Les candidats les plus sérieux étaient même les Raptors, les Celtics et le Heat. Cependant, aucune de ces trois franchises n’a réussi à satisfaire les demandes des Nets, à savoir un All-Star, d’autres joueurs de haut niveau et des choix de draft. Un package monumental qui aura donc eu raison des négociations. Et ceci a passablement irrité Kevin Durant, frustré que Brooklyn ne facilite pas son trade. Dès lors, KD a tout fait pour forcer son départ. D’abord lors d’une réunion avec le propriétaire des Nets Joe Tsai, durant laquelle l’ancien MVP avait réitéré sa demande de trade et avait même fixé un ultimatum : s’il restait, Steve Nash et Sean Marks devaient être virés ! Joe Tsai n’avait pas cédé à ce coup de pression et avait témoigné tout son soutien au coach et au general manager. Puis Kevin Durant avait même songé à sécher le camp d’entrainement des Nets pour les forcer à le libérer. Un climat délétère…

Kevin Durant décide de rester !

Ce mardi, le feuilleton a donc enfin connu son épilogue. Et contre toute attente, Kevin Durant a décidé de rester à Brooklyn ! C’est la franchise elle-même qui l’a annoncé via un communiqué officiel, par la voix du general manager Sean Marks : « Steve Nash et moi-même, ainsi que Joe Tsai et Clara Wu Tsai, avons rencontré Kevin Durant et Rich Kleiman à Los Angeles hier. Ensemble, nous nous sommes mis d’accord pour poursuivre notre association. Nous nous concentrons désormais sur le basket, avec un seul but en tête : bâtir une franchise qui dure pour ramener le titre à Brooklyn. » Une décision assez incompréhensible au vu de tout ce que Durant a fait durant un mois et demi pour forcer son départ.

Beverley se lâche sur Durant !