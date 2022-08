NBA

NBA : Durant réclame son trade, ça va partir au clash avec les Nets

Publié le 18 août 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

Il y a plusieurs semaines déjà, Kevin Durant a réclamé son trade aux Brooklyn Nets. La star de 33 ans aurait des envies d’ailleurs. Mais alors que plusieurs franchises se seraient déjà penchées sur le dossier, les Nets ne semblent pas avoir abandonné. L’équipe new-yorkaise aurait encore l’espoir de pouvoir conserver Kevin Durant cet été.

En 2019, les Brooklyn Nets pensaient mettre toutes les chances de leur côté en recrutant Kevin Durant et Kyrie Irving. La franchise new-yorkaise avait pour objectif d’aller décrocher son premier titre NBA de son histoire. Mais après deux échecs cuisants en playoffs, les Nets ont ajouté une nouvelle star dans leur effectif avec James Harden. Les choses ne se sont cependant pas mieux déroulées et The Beard a quitté l’équipe seulement un an après pour s’envoler du côté des Philadelphia 76ers en février dernier. D’autres gros départs pourraient également avoir lieu chez les Nets cet été. Il y a quelques semaines, The Athletic révélait que Kevin Durant avait réclamé son trade. Cependant, aucune franchise n’a vraiment su convaincre les Nets jusqu’à présent. Pourtant, les prétendants ont été nombreux puisque les Phoenix Suns, le Miami Heat, les Toronto Raptors ou encore les Boston Celtics ont tenté leur chance. De leur côté, les Brooklyn Nets n’ont jamais caché leur souhait de conserver Kevin Durant. Et la franchise new-yorkaise ne lâcherait rien.

NBA : Kevin Durant à la retraite ? Il répond https://t.co/UvOQ4RRPzz pic.twitter.com/ceiTmVBW4e — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Les Nets ont encore l’espoir de conserver Kevin Durant...

À en croire les informations du journaliste d’ ESPN Brian Windhorst, les Brooklyn Nets auraient engagé des discussions avec Kevin Durant afin d’essayer de le convaincre de rester. Lors d’un récent entretien avec le joueur, Joe Tsai - propriétaire de la franchise - avait affirmé que c’était l’un de ses objectifs de l’été. Les Nets auraient toujours un espoir dans ce dossier et aimeraient au moins débuter la saison avec le joueur de 33 ans pour voir le potentiel du groupe actuel. Mais pour envisager cette possibilité, KD avait affiché des exigences bien particulières dernièrement.

... mais deux têtes sont réclamées par KD en échange

D’après The Athletic , Kevin Durant aurait réclamé la tête du manager général Sean Marks et de l’actuel entraîneur Steve Nash. Le Slim Reaper n’aurait aucune confiance en la direction actuelle et voudrait donc d’importants changements en interne pour accepter de rester chez les Nets. Si Joe Tsai avait confié qu’il voulait conserver Kevin Durant, il ne semble néanmoins pas décidé à se séparer de la direction actuelle.

Joe Tsai ne semble pas déterminé à faire ces sacrifices