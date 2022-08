NBA

LeBron James jure fidélité aux Lakers et entre dans l’histoire

Publié le 18 août 2022 à 09h35 par Thomas Bourseau

C’était dans les tuyaux depuis quelque temps, mais cela semble être désormais chose faite : LeBron James s’est engagé selon son agent Rich Paul pour deux saisons supplémentaires aux Los Angeles Lakers, soit jusqu’en juin 2025. Ce contrat XXL lui permet de pouvoir d’une part évoluer en NBA jusqu’à ce que son fils aîné Bronny y fasse potentiellement ses premiers pas, mais aussi, de devenir le joueur le mieux payé de l’histoire de la ligue américaine.

Depuis 2018 et son arrivée chez les Los Angeles Lakers, qui était supposée raviver les espoirs de titre NBA des Angelinos , qui courraient derrière le trophée Larry O’Brien depuis 2010, LeBron James est parvenu dix ans après à faire gagner les Lakers. En effet, dans la bulle d’Orlando en 2020, King James a offert, accompagné de son lieutenant Anthony Davis, le 17ème titre NBA de l’histoire de la franchise et a remporté au passage son quatrième titre personnel. De quoi lui permettre d’égaler Shaquille O’Neal, ancienne gloire des Los Angeles Lakers, et de se rapprocher des cinq bagues de champion de Kobe Bryant, véritable légende des Purple and Gold , tragiquement décédé en janvier 2020.

Un proche de LeBron James l’a piqué sur son héritage aux Lakers

Et d’après un proche de LeBron James, à savoir l’ancien joueur des Cleveland Cavaliers en la personne de Richard Jefferson, King James a encore beaucoup à prouver chez les Los Angeles Lakers afin de prétendre entrer dans le panthéon de cette franchise historique de la NBA. « LeBron n’a pas assez fait sous le maillot des Lakers pour apparaitre dans cette liste. Bron est là-bas depuis quatre ans, c’est ça ? Sur ces quatre ans, ils ne sont pas allés en postseason deux fois. Une année, ils ont perdu dès le premier round, et l’autre, ils ont remporté le titre. Il n’y a pas eu de niveau constant d’excellence, et c’est ce qu’il faut pour faire partie de cette liste. Non pas être génial sur une saison, et à jeter sur l’autre ». Voici le témoignage que l’ami de James livrait dernièrement dans des propos rapportés par Parlons-Basket.

Finalement, LeBron James prolonge aux Lakers jusqu’en 2025 pour un contrat à 95,5M€

Dans la soirée de mercredi, Adrian Wojnarowski a lâché une nouvelle « Woj Bomb ». Sur son compte Twitter , le journaliste d’ ESPN a révélé que LeBron James avait pris la décision d’accepter la proposition de contrat formulée par le front office des Los Angeles Lakers et donc de prolonger son engagement pour deux années supplémentaires alors que le sien prenait fin en juin 2023. Pour cette prolongation, King James percevra 95,5M€ avec une player option pour 2024/2025. C’est en effet ce que Rich Paul, président de Klutch Sports et représentant de LeBron James, a affirmé à ESPN . Le contrat actuel de LeBron James lui promettait 43,7M€ pour sa dernière année la saison prochaine. Et toujours selon Adrian Wojnarowski, le contrat de 95,5M€ pourrait atteindre les 109M€ si le plafond salarial de la saison 2023/2024 atteint un chiffre nettement supérieur.

BREAKING: Los Angeles Lakers star LeBron James has agreed on a two-year, $97.1 million contract extension – including a player option for the 2024-2025 season, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. James had been entering final year of deal worth $44.5M. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2022

LeBron James écrit sa légende en devenant le joueur le mieux payé de l’histoire de la NBA

Sur les deux prochaines saisons, LeBron James touchera donc des revenus pharaoniques de 95,5M€ au total. Et pour sa player option qui pourrait ainsi le lier une année supplémentaire aux Los Angeles Lakers, soit jusqu’en juin 2025, un pourcentage de 15% est à noter sur la question salariale. Grâce à ce nouveau contrat, LeBron James marquera une nouvelle fois la NBA de son empreinte, mais cette fois-ci de manière économique et non sportive. Sur la totalité de sa carrière, LeBron James aura donc amassé 523M€ garantis. De quoi faire de lui le joueur le mieux rémunéré de l’histoire de la NBA puisqu’il dépasse tout juste Kevin Durant.