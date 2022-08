NBA

NBA : LeBron James met une énorme pression aux Lakers

Publié le 12 août 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en 2023, LeBron James est au coeur de certaines rumeurs quant à son avenir. Alors que l’on parlait d’une possible prolongation avec les Lakers récemment, le King serait en train de mettre la pression à la franchise californienne. En effet, si le projet n’est pas suffisamment convaincant, le joueur de 37 ans pourrait bien claquer la porte.

Après un titre remporté en 2020, LeBron James ne s’attendait très certainement pas à vivre une saison très compliquée avec les Los Angeles Lakers. Onzième de la conférence Ouest, la franchise californienne n’a pas été en mesure de décrocher une place pour les playoffs. En 2022, LeBron James n’a donc pas été présent lors de la post-season, chose très inhabituelle puisque cela n’était arrivé qu’à trois reprises par le passé (2018-2019, 2004-2005, 2003-2004). Véritable compétiteur dans l’âme, on imagine que LeBron James a certainement mal vécu cette désillusion. De ce fait, le King est régulièrement au coeur de quelques spéculations quant à son avenir. Son contrat expire en 2023. De ce fait, les Lakers cherchent à étendre l’engagement de leur star.

Une prolongation de LeBron James avec les Lakers est possible

Récemment, ESPN évoquait une éventuelle prolongation de courte durée pour LeBron James avec les Los Angeles Lakers. Son agent et le front office de la franchise californienne discuteraient des termes de son prochain contrat. De son côté, le King ne fermerait pas la porte aux Pourpre et Or. Par ailleurs, le journaliste Dave McMenamin affirmait il y a peu que LeBron James était parti pour rester encore quelques années chez les Lakers : « Tous les signes indiquent que les deux parties cherchent à prolonger leur partenariat ensemble. Cela a déjà conduit à un championnat en 2020. Il a également conduit à deux qualifications manquées pour les Playoffs. Mais dans l'ensemble, je pense que les deux parties reconnaissent qu'elles peuvent s'aider mutuellement à atteindre leur objectif commun : concourir à un haut niveau et rester pertinent à la fois comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA et l'une des franchises les plus marquantes de la NBA. »

Une association LeBron James-Bronny James dès 2024 ?

Mais de son côté, LeBron James a fait part de son souhait de jouer au moins une saison avec son fils Bronny James. « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là » a-t-il expliqué. À 37 ans, le King se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Un départ des Lakers pourrait donc intervenir prochainement. Bronny James pourrait débarquer dès 2024 en NBA. Dans cette optique, LeBron James pourrait signer un deal d’un an avec une player option avec les Lakers.

«Il pourrait partir pour des raisons de basket»