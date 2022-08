NBA

NBA : Kyrie Irving et Lebron James réunis aux Lakers ? La réponse

Après avoir fait part de ses envies d’ailleurs, Kyrie Irving aurait finalement décidé de continuer l’aventure chez les Brooklyn Nets. La franchise new-yorkaise pourrait tout de même décider de s’en séparer si un trade intéressant venait à voir le jour. Alors qu'un transfert chez les Lakers a été évoqué, le meneur de 30 ans ne souhaiterait pas rejouer avec LeBron James.

Difficile de savoir à quoi ressemblera l’effectif des Brooklyn Nets la saison prochaine. Kyrie Irving avait dans un premier temps émis des doutes concernant son avenir, laissant entendre qu’il pourrait demander à être transféré. Il a finalement changé d’avis et s’est dit prêt à continuer l’aventure, mais c’est ensuite Kevin Durant qui a fait part à ses dirigeants de ses envies d’ailleurs. Difficile de réussir à monter un trade où toutes les parties y trouvent leur compte, la faute notamment au salaire imposant des deux joueurs. Les Los Angeles Lakers ont été évoqués comme destination potentielle pour Kyrie Irving. Si cela venait à se concrétiser, il retrouverait un certain LeBron James, aux côtés de qui il a été champion en 2016 avec Cleveland.

Le meneur des Nets avait pourtant quitté les Cavaliers afin de s’émanciper de King James , mais on ne peut pas dire que cela lui ait réussi. Que ce soit à Boston ou à Brooklyn, le meneur de 30 ans peine à être le leader qui permettra à sa franchise d’être un prétendant au titre en fin de saison. D’après Skip Bayless, journaliste pour ESPN , Kyrie Irving n’aurait en réalité aucune envie de rejouer avec LeBron James : « si Kyrie Irving veut tellement rejoindre LeBron James chez les Lakers, pourquoi il n’évoque pas sa demande de trade en public en expliquant : “je veux rejoindre les Lakers. Je ne suis pas heureux à Brooklyn, il faut que j’aille à Los Angeles” ? Pourquoi est-ce que ce n’est pas arrivé ? », s’est-il interrogé dans l’émission Undisputed .

"If Kyrie wants to reunite with LeBron in LA, why hasn't he gone public with his trade demand by saying: 'I want to go to the Lakers''"— @RealSkipBayless pic.twitter.com/E1UcYFfJ5H