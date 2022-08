NBA

Une incroyable opération est annoncée pour le trade de Kevin Durant

Ayant réclamé son trade il y a quelques semaines, Kevin Durant voit de nombreuses franchises se bousculer pour essayer de convaincre les Brooklyn Nets. Les Boston Celtics auraient ainsi tenté leur chance récemment, sans succès. Malgré tout, la franchise du Massachusetts a été invitée à mettre en place une opération colossale pour Kevin Durant.

Il y a quelques années, en 2019, les Brooklyn Nets se sont fixés un grand objectif : remporter leur premier titre NBA. Dans cette optique, la franchise de New-York a grandement renforcé ses rangs avec les arrivées de Kevin Durant et de Kyrie Irving, puis de James Harden plus tard. Toutefois, les Brooklyn Nets ne sont même pas parvenus à se hisser en finale de conférence depuis. En février dernier, James Harden a donc décidé de plier bagages pour rejoindre les Philadelphia 76ers. Et Kevin Durant pourrait imiter son ancien coéquipier cet été. Il y a quelques semaines déjà, The Athletic révélait que la star de 33 ans avait réclamé son trade. Plusieurs franchises seraient donc attentives à la situation de KD . D’ailleurs, les Boston Celtics seraient entrés dans la danse récemment et aurait fait une offre comprenant Jaylen Brown dans le trade. Toutefois, l’équipe finaliste des playoffs de cette saison a été invitée à mettre en place une folle opération pour Kevin Durant.

An anonymous GM says he’d trade Jayson Tatum for Kevin Durant “I'd do that before I'd give them Jaylen and Smart. Brown is valued a little less than Tatum because he's not the skill darling. He's a high level athlete who has developed into a good player.”(Via FOX Sports) pic.twitter.com/vM019i3Uo4