Kyrie Irving surprend tout le monde, sa prochaine franchise révélée

Publié le 26 juillet à 07h35 par Jules Kutos-Bertin

Après une nouvelle saison galère avec les Brooklyn Nets, Kyrie Irving avait fait part de ses envies d’ailleurs. Très vite, les Los Angeles Lakers se sont positionnés puisque LeBron James souhaite à tout prix retrouver son ancien coéquipier. Mais finalement, le meneur de Brooklyn aurait changé d’avis et se verrait bien rester dans la franchise new-yorkaise.

A côté du feuilleton Kevin Durant qui continue d’agiter la NBA et les Brooklyn Nets, l’avenir de Kyrie Irving fait également parler. A l’image de Novak Djokovic au tennis, Kyrie Irving a vécu une saison controversée en raison de son refus de se vacciner. Pendant une très longue période, le meneur des Nets n’a pas pu jouer. Et quand il est revenu sur les parquets, Irving ne pouvait jouer… qu’à l’extérieur. Il aura fallu attendre les playoffs pour le revoir jouer à domicile. Et pour Brooklyn, le bilan n’a pas été brillant puisque la franchise new-yorkaise s’est sévèrement inclinée contre les Celtics, futurs finalistes (4-0).

LeBron James veut retrouver Kyrie Irving

Conséquence ou pas, Kyrie Irving a eu quelques envies d’ailleurs. Pourtant, l’ancien joueur des Cavaliers a activé sa player option, symbole de sa loyauté envers les Nets. La piste la plus chaude mène aux Los Angeles Lakers mais les négociations entre les deux franchises prennent du temps. Mais en Californie, LeBron James insiste, lui qui veut retrouver son ancien coéquipier. « Je ne peux vous dire à quel point LeBron James se moque éperdument des futurs premiers tours de Draft des Lakers. Ce n'était déjà pas le cas avant dans ses autres équipes. Il veut gagner maintenant. Et Kyrie Irving leur donnerait une chance de gagner maintenant », expliquait récemment Brian Windhorst, journaliste pour ESPN .

Un trade avec Russell Westbrook ?

Pour s’attacher les services de Kyrie Irving, les Lakers souhaiteraient effectuer un trade incluant Russell Westbrook. Auteur d’une saison catastrophique ou presque, le MVP 2017 pourrait être invité à aller voir ailleurs, même si Darvin Ham lui répète sa confiance. « Je suis très heureux à l’idée de coacher Russ. Ils essaient de tout lui mettre sur le dos, et ça fait partie des choses qui m’emballent le plus dans ce boulot. Lui et moi avons de très bons rapports depuis que j’ai accepté ce poste », a confié le nouvel entraîneur des Angelinos . Arrivé l’été dernier, Westbrook pourrait être l’une des grandes victimes de la saison difficile des Lakers. Mais pour être échangé avec Kyrie Irving, encore faut-il que le champion NBA 2016 ait envie de partir…

"Kyrie Irving opted in with the full intent of playing out next season as a Brooklyn Net. In his mind, he's playing next year in Brooklyn with or without Kevin Durant." 🗣 @ShamsCharania(via @PatMcAfeeShow)pic.twitter.com/AGrozDlQaK — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 25, 2022

Un avenir… aux Nets ?