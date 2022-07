NBA

NBA : Énorme annonce sur l’avenir de LeBron James

Publié le 28 juillet 2022 à 18h35 par Hugo Chirossel

Alors qu’il reste un an de contrat à LeBron James chez les Lakers de Los Angeles, il sera éligible à une prolongation de contrat dans quelques jours. Mais King James n’est pas certain d’étendre son bail au sein de la franchise californienne et attend des réponses sur les ambitions de son équipe pour la saison à venir.

Va-t-on bientôt assister à la fin de l’aventure de LeBron James aux Lakers de Los Angeles ? Après une saison décevante, à l’issue de laquelle la franchise californienne a terminé à la 11e place de la conférence ouest, l’ancien joueur des Cleveland Cavaliers pourrait vouloir claquer la porte. Pourtant, les Lakers étaient pleins d’espoir l’année dernière, après avoir réussi à attirer Russell Westbrook en provenance de Washington. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Irving et Durant, destins liés

Depuis quelques semaines, un départ de l’ancien meneur d’OKC est évoqué. Une éventualité qui a pris de l’ampleur après l’annonce que Kyrie Irving ait décidé de quitter les Brooklyn Nets. Même si ce dernier a depuis changé d’avis et serait prêt à continuer avec la franchise new-yorkaise, un trade n’est pour autant pas à exclure. En effet, son avenir serait lié à celui de Kevin Durant, qui a également fait savoir aux Nets qu’il comptait s’en aller cet été. « Si Kevin Durant s’en va, je ne vois pas comment les Nets vont conserver Kyrie Irving. S’ils arrivent à trouver un trade pour KD, cela ne fera qu’augmenter leur envie d’envoyer Kyrie ailleurs », confiait il y a quelques jours Marc Stein, un des nombreux insiders de la NBA.

"If [Kevin] Durant goes, I don't see any way that the Nets just keep Kyrie [Irving]. I think if they can find a Durant trade, they will aggressively ramp up their desire to move Kyrie elsewhere."@TheSteinLine to @KeithSmithNBA on Kyrie Irving trade rumors on @SpotifyLive pic.twitter.com/BtFduEhjfH — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 26, 2022

James et Irving réunis ?

La possibilité d’un échange entre Irving et Westbrook a donc pris de l’ampleur, une possibilité que LeBron James verrait d’un bon œil. En effet, les deux hommes se connaissent bien puisqu’ils ont remporté le titre avec Cleveland en 2016. Si Irving avait ensuite décidé de s’émanciper de King James et avait rejoint les Boston Celtics, il ne serait pas contre l’idée de retrouver son ancien coéquipier. Ce dossier pourrait d’ailleurs être décisif concernant l’avenir de l’ailier âgé de 37 ans. Car ce dernier se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière et n’a plus de temps à perdre. Il veut être dans une équipe capable de rivaliser pour le titre, que ce soit aux Lakers ou ailleurs.

.@ShannonSharpe on LeBron's future with the Lakers:"When you get LeBron you know what the stakes are. I believe LeBron will sign the contract only when he believes the Lakers have done everything they possibly can to make this a championship contending team." pic.twitter.com/jUe15tEmQs — UNDISPUTED (@undisputed) July 26, 2022

« LeBron ne croit pas que cette équipe puisse prétendre au titre »