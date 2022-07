NBA

NBA : l’avenir de Kyrie Irving plombé par Kevin Durant ?

Publié le 26 juillet à 10h35 par Hugo Chirossel

Alors qu’il avait exprimé ses envies d’ailleurs, Kyrie Irving aurait finalement décidé de rester à Brooklyn la saison prochaine. Une décision qui ne serait pas liée à l’avenir de Kevin Durant, lui aussi sur le départ. Mais si ce dernier venait à quitter la franchise, les Nets pourraient bel et bien se séparer d’Irving, et ce même contre sa volonté.

C’est probablement le feuilleton de l’été en NBA. Alors que les Brooklyn Nets avaient réussi à former un trio de rêve, composé de James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant, tout a volé en éclat. Le premier nommé a fait ses valises il y a quelques mois déjà, dans le cadre d’un transfert à Philadelphie qui a vu Ben Simmons faire le chemin inverse. La franchise new-yorkaise pouvait tout de même compter sur un duo alléchant sur le papier, mais qui s’est pris un violent 4-0 face à Boston lors du premier tour des playoffs.

Irving change d’avis

Ce n’était que le début des problèmes pour les dirigeants des Nets, puisque Irving, et par la suite Durant, leur ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre l’aventure au sein de la franchise. Mais la tendance a changé ces dernières heures concernant l’ancien meneur des Cleveland Cavaliers. En effet, ce dernier aurait finalement décidé de jouer pour Brooklyn la saison prochaine. « Kyrie Irving a définitivement envie de jouer la prochaine saison en tant que Brooklyn Net. Dans son esprit, il jouera l’an prochain avec Brooklyn, que Kevin Durant soit là ou non », a ainsi révélé Shams Charania, journaliste chez The Athleti c.

L’avenir d’Irving lié à Durant

Mais qu’en est-il des envies des Nets ? Car si Kyrie Irving semble avoir changé d’avis, le départ de Kevin Durant en revanche pourrait être inévitable. Pour Marc Stein, un des nombreux insiders de la NBA, le destin des deux joueurs est lié, si l’un part, l’autre aussi. « Si Kevin Durant s’en va, je ne vois pas comment les Nets vont conserver Kyrie Irving. S’ils arrivent à trouver un trade pour KD, cela ne fera qu’augmenter leur envie d’envoyer Kyrie ailleurs », a-t-il confié à Clutch Point s. Les jeux sont donc faits chez les Nets, qui se sont résignés à voir leurs deux stars s’en aller.

"If [Kevin] Durant goes, I don't see any way that the Nets just keep Kyrie [Irving]. I think if they can find a Durant trade, they will aggressively ramp up their desire to move Kyrie elsewhere."@TheSteinLine to @KeithSmithNBA on Kyrie Irving trade rumors on @SpotifyLive pic.twitter.com/BtFduEhjfH — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 26, 2022

Boston entre dans la danse pour Durant

Une nouvelle équipe s’est d’ailleurs positionnée afin d’accueillir l’ancien joueur d’OKC : les Boston Celtics. D’après les informations de Shams Charania, les récents finalistes de la NBA, défaits par les Golden State Warriors, ont proposé un trade comprenant Jaylen Brown, Derrick White et un pick de draft. Une offre qui ne satisfait pas totalement Brooklyn. Si la franchise new-yorkaise est d’accord pour intégrer Brown dans le trade, elle veut qu’il soit accompagné de Marcus Smart. En revanche, il n’est pas certain que les Celtics acceptent de lâcher leur joueur, leader du vestiaire et nommé défenseur de l’année la saison passée.

"Kyrie Irving opted in with the full intent of playing out next season as a Brooklyn Net. In his mind, he's playing next year in Brooklyn with or without Kevin Durant." 🗣 @ShamsCharania(via @PatMcAfeeShow)pic.twitter.com/AGrozDlQaK — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 25, 2022

LeBron James et Kyrie Irving réunis ?

Il faudra vraisemblablement attendre encore un peu pour connaitre le dénouement de ce feuilleton avec comme acteurs principaux deux des meilleurs joueurs de la NBA. Pour Irving, un trade avec les Lakers, qui verrait Russell Westbrook atterrir à Brooklyn, a longtemps été évoqué. Un échange qui permettrait à Kyrie Irving de retrouver un certain LeBron James, avec qui il a remporté la NBA en 2016 aux Cleveland Cavaliers, le seul et unique titre de l’histoire de la franchise.