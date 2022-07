NBA

Deux prétendants sur Westbrook, les Lakers voient le bout du tunnel

Publié le 25 juillet à 20h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une saison très décevante, Russell Westbrook a fait parler de lui à Los Angeles. En froid avec Frank Vogel, le MVP 2017 est validé par Darvin Ham, le nouveau coach des Lakers. Malgré tout, son avenir dans la franchise californienne est incertain et il pourrait découvrir une nouvelle équipe. Le Jazz et les New York Knicks seraient les deux nouveaux prétendants pour accueillir Westbrook.

Russell Westbrook ne s’attendait pas à vivre une saison aussi compliquée après avoir rebondi chez les Wizards. Quand il a signé avec les Los Angeles Lakers l’été dernier, l’ancien joueur du Thunder pensait passer un cap et se rapprocher de son premier titre de champion NBA. Mais la saison du MVP 2017 aura été bien différente… Les Lakers n’ont jamais réussi à s’entendre sur le parquet et seul LeBron James a surnagé dans une saison où ils n’auront pas atteint les playoffs. De son côté, Russell Westbrook a été la cible principale des critiques. Dur à encaisser pour le meneur de 33 ans.

Russell Westbrook ne s’entendait pas avec son entraîneur

Surtout que les relations avec Frank Vogel, son ancien entraîneur, n’ont jamais été faciles. « Pour être franc, je trouve ça malheureux parce que je n’avais jamais eu de problème avec mes entraîneurs auparavant. Aucun coach, aucun joueur, aucun dirigeant… Je ne sais pas quel était son problème avec moi ou je ne sais pas pourquoi… Je ne peux pas vraiment vous donner une réponse sur le fait que nous n’avons vraiment jamais été connectés. Dès je suis arrivé ici, je n’ai pas eu la chance de faire ce que je suis capable de faire pour une équipe et une franchise », a récemment expliqué Russell Westbrook.

La violence de ce dunk de Russell Westbrook en 2014 💥💥💥 pic.twitter.com/CpREkDPv2I — First Team (@FirstTeam101) July 23, 2022

Le nouveau coach des Lakers lui fait confiance

De quoi sceller son avenir ? Pas vraiment puisque Frank Vogel a plié bagage. Pour le remplacer, les Lakers ont fait confiance à Darvin Ham. Depuis son arrivée dans la cité des Anges, le nouvel entraîneur des Angelinos a été interrogé un nombre incalculable de fois sur la situation de Russell Westbrook. Et pour le moment, Darvin Ham a répété à plusieurs reprises sa confiance envers Russell Westbrook : « Je suis très heureux à l’idée de coacher Russ. Ils essaient de tout lui mettre sur le dos, et ça fait partie des choses qui m’emballent le plus dans ce boulot. Lui et moi avons de très bons rapports depuis que j’ai accepté ce poste ».

Le Jazz et les Knicks entrent dans la course