LeBron James fixe un énorme objectif...avec Russell Westbrook !

Publié le 19 juillet à 13h35 par Quentin Guiton

Avant le commencement de la saison 2021-2022 de la NBA, les Los Angeles Lakers étaient l’une des plus grosses attractions, une équipe sur laquelle il allait falloir compter pour la course au titre. Un an après, le bilan est radicalement différent des attentes : pas qualifiés pour les playoffs, pour le tournoi du play-in non plus. Pourtant, le trio Westbrook-LeBron-Davis ne veut pas lâcher l’affaire et est bien décidé à tout casser la saison prochaine !

A l’été 2021, les Los Angeles Lakers choquaient la NBA en allant chercher la superstar Russell Westbrook. Les Angelenos montaient même un gros package pour convaincre les Washington Wizards de laisser filer leur meneur. Ainsi, Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma étaient envoyés dans la capitale. Une preuve de plus que Los Angeles considérait Westbrook comme un élément extrêmement important. En formant un trio composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, les Lakers envoyaient donc un message très clair au reste de la Ligue : l’objectif de gagner le titre et tout de suite ! Après avoir aussi ramené Carmelo Anthony dans la Cité des Anges , les Lakers avaient clairement l’effectif pour aller au bout, du moins sur le papier. Car à l’issue de la saison, le bilan des Lakers est un véritable fiasco. La franchise de Los Angeles qui ne s’est pas qualifié pour les playoffs, n’a même atteint les places qualificatives pour le tournoi du play-in ! Les hommes de Frank Vogel ont par exemple terminé derrière des franchises comme les New-Orleans Pelicans et les San-Antonio Spurs ! Deux équipes qui semblaient bien moins armées que les Angelenos pour se qualifier en playoffs.

Le trio a déçu

Et si les Lakers ont vécu une saison terrible, c’est aussi parce que son trio LeBron-Davis-Westbrook n’a pas du tout fonctionné. Los Angeles a voulu construire autour de stars, au final, il n'y a jamais eu d’équipe, de collectif. Individuellement, seul LeBron James a assuré, comme à son habitude. Le King a encore sorti des performances exceptionnelles l’an passé, il devenait même le premier joueur à comptabiliser 30 000 points, 10 000 passes et 10 000 rebonds, avant de dépasser la barre des 36 930 points ! Mais LeBron était bien trop seul. De plus, la légende a aussi subi une blessure en début de saison. En parlant de blessure, parlons d’Anthony Davis. Le lieutenant de James a immédiatement aidé son équipe à remporter un titre en 2020, dès l’année de son arrivée. Mais depuis, c’est compliqué. Davis enchaine les grosses blessures, comme lors de la saison dernière durant laquelle il a souffert d’une entorse du ligament qui l’a éloigné des parquets pendant plus de cinq semaines et qui a donc cassé tout potentiel d’instaurer une dynamique avec ce groupe. Et puis il y a Russell Westbrook, certainement celui qui représente le mieux la saison décevante des Lakers. Recruté pour épauler LeBron et Davis pour soulever un nouveau titre, l’ancienne légende du Thunder n’a jamais trouvé sa place à Los Angeles. Pire, il a terminé la saison à seulement 18,5 points par match en moyenne, soit son pire total depuis la saison 2009-2010, son année sophomore…

L’avenir du trio remis en question ?

Ainsi, une question se posait : quel avenir pour le trio LeBron-Davis-Wesbrook ? Et si ce dernier a activé sa player option, de nombreuses rumeurs faisaient état d’un départ de Los Angeles. De plus, le joueur s’est récemment séparé de son agent de toujours. La cause ? Son agent lui aurait conseillé de rester aux Lakers, ce que ne désirerait pas Westbrook. De plus, son nom est souvent revenu dans les rumeurs d’un trade pour faire venir Kyrie Irving aux Lakers. Les Angelenos auraient alors voulu intégrer le meneur dans le package.

