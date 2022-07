NBA

NBA : LeBron James met une grosse pression pour Kyrie Irving

Publié le 18 juillet 2022 à 10h35 par Pierrick Levallet

Arrivé en 2019 pour aider les Brooklyn Nets à décrocher leur premier titre NBA de leur histoire, Kyrie Irving pourrait bien plier bagages cet été. Le meneur de jeu de 30 ans est, comme Kevin Durant, régulièrement évoqué sur le départ ces derniers jours. Sa situation n’aurait pas échappé aux Los Angeles Lakers, qui se tiendraient à l’affût. D’ailleurs, des cadres de l’équipe comme LeBron James pousseraient pour que ce trade ait lieu.

En 2019, les Brooklyn Nets avaient décidé de mettre en place un énorme projet dans un but bien précis : aller chercher le premier titre NBA de son histoire. Pour cela, la franchise de New-York s’est donnée les moyens d’y parvenir en recrutant Kevin Durant et Kyrie Irving cette année. Les deux joueurs ont ensuite été rejoints par James Harden deux ans plus tard. Toutefois, les choses ne se sont pas vraiment déroulées comme prévu pour les Brooklyn Nets ces dernières années. Les hommes de Steve Nash n’ont jamais atteint ne serait-ce que la finale de conférence malgré son duo - qui s’est transformé en trio - de choc. Jugeant ne pas être reconnu à sa juste valeur chez les Nets, James Harden a préféré quitter le navire en février dernier pour rejoindre les Philadelphia 76ers de Joel Embiid en échange de Ben Simmons. Mais les départs pourraient bien ne pas s’arrêter là du côté de Brooklyn. En effet, Kevin Durant aurait réclamé son trade, et Kyrie Irving pourrait bien plier bagages lui aussi. Ce dernier attiserait l’intérêt des Los Angeles Lakers. Les joueurs de la franchise feraient d’ailleurs leur possible pour le voir atterrir en Californie.

Les cadres des Lakers poussent pour le trade de Kyrie Irving

À en croire les informations de Dan Woike et de Broderick Turner, deux journalistes du Los Angeles Times , les cadres des Los Angeles Lakers feraient le forcing pour que le trade de Kyrie Irving ait bien lieu. Si aucun nom n’a été cité, on peut imaginer que LeBron James pousserait pour qu’ Uncle Drew foule de nouveau le parquet à ses côtés. Le meneur de jeu de 30 a déjà évolué aux côtés du King lorsqu’ils jouaient pour les Cleveland Cavaliers entre 2014 et 2017. Les deux joueurs avaient d’ailleurs réussi à décrocher un titre NBA en 2016, face aux Golden State Warriors d’un certain Stephen Curry. Anthony Davis, lui aussi, pourrait bien faire partie de ces cadres qui poussent pour une arrivée de Kyrie Irving chez les Los Angeles Lakers cet été.

Le Miami Heat est aussi de la partie

Toutefois, l’équipe coachée par Darvin Ham ne serait pas la seule franchise à vouloir s’attacher les services d’ Uncle Drew . En effet, le Miami Heat penserait également à Kyrie Irving pour renforcer ses rangs. D’après ESPN , un trade avec Kyle Lowry ne serait pas à écarter pour attirer le meneur de jeu de 30 ans en Floride. Pat Riley, le président du Miami Heat, n’aurait pas peur de la réputation écornée de l’ancien des Boston Celtics et pourrait bien tenter le pari et l’associer à Jimmy Butler.

