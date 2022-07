Basket

NBA : Un incroyable échange LeBron James-Kevin Durant annoncé

Publié le 15 juillet 2022 à 8h35 par Thomas Bourseau

LeBron James pourrait-il être sacrifié par les Los Angeles Lakers ? Superstar de la ligue et des Los Angeles Lakers, King James pourrait entrer dans une grande opération qui viserait à attirer à la fois Kyrie Irving et surtout Kevin Durant chez les Nets.

Trois saisons et puis s’en va ? Après la défaite des Golden State Warriors en finale NBA face aux Toronto Raptors en 2019, moment où Kevin Durant avait contracté une grosse blessure qui l’a tenu éloigné des parquets pendant une saison entière, celui qui est surnommé KD quittait la baie d’Oakland pour rejoindre New York et les Brooklyn Nets avec un certain Kyrie Irving. Entre temps, James Harden est passé à Brooklyn l’espace d’une année complète avant de rejoindre les Philadelphie Sixers. Et après deux échecs dans sa quête du trophée Larry O’Brien avec les Nets, Kevin Durant aurait des envies d’ailleurs.

Les Suns trop court

Les options se sont multipliées ces derniers temps au niveau de la nouvelle franchise de Kevin Durant. Les Phoenix Suns ont même semblé avoir été la véritable priorité du All-Star contre notamment Deandre Ayton en échange et pour qu’il puisse évoluer aux côtés de Devin Booker. Néanmoins, d’après un manager général d’une franchise de NBA resté anonyme, les Suns ne seraient pas en mesure de se montrer suffisamment convaincants auprès des Brooklyn Nets pour un trade pour Kevin Durant. « Deandre Ayton, Mikal Bridges, Cam Johnson et cinq picks, ce n’est pas encore suffisant pour KD ».

NBA : LeBron James s'attaque au gouvernement américain https://t.co/Juti7mJNQC pic.twitter.com/ZRToy3lwBe — le10sport (@le10sport) July 13, 2022

Golden State et Stephen Curry veulent tenter un gros coup

D’après le journaliste de Fox News Rich Buner, Stephen Curry aurait pris son téléphone afin d’inciter Kevin Durant à le retrouver chez les Warriors. Ayant remporté sa quatrième bague de champion avec Golden State en juin dernier en prenant le meilleur sur les Boston Celtics, Stephen Curry pourrait attirer le franchise player des Nets. Cependant, en raison de la présence de Ben Simmons aux Brooklyn Nets, un échange de joueurs avec Andrew Wiggins ne serait pas possible puisqu’ils disposent tous deux du statut de designated player.

Un échange monumental avec LeBron James ?