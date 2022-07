NBA

NBA : Une nouvelle équipe entre dans la danse, tout est relancé pour le trade de Kevin Durant

Publié le 7 juillet 2022 à 23h35 par Thomas Bourseau

Le nom de Kevin Durant est littéralement sur toutes les lèvres dans le monde du basket américain. Et la cause est très claire : son souhait de quitter les Brooklyn Nets avant la fin de la période des trades pour rejoindre une autre franchise de NBA. Et bien que les options Golden State Warriors et Phoenix Suns semblent se compliquer, la piste New Orleans Pelicans pourrait dans les prochains jours sérieusement prendre de l’ampleur.

Kevin Durant et les Brooklyn Nets, un divorce annoncé ? Pour la dernière saison de « Mon prochain invité n’a plus besoin d’être présenté » , émission diffusée sur Netflix et présentée par David Letterman, celui qui est surnommé KD affirmait il y a quelques mois vouloir poursuivre son aventure chez les Nets afin de gagner un titre de champion NBA avec Kyrie Irving. « Combien de temps je veux encore jouer ? Je ne sais pas. Jusqu’à ce que l’envie me passe. J’aimerais pouvoir revivre ça, c’est sûr (ndlr gagner des titres NBA) » . Cependant, bien que Kyrie Irving ait activé sa player option, un trade d’ Uncle Drew est tout de même une possibilité et l’unique destination viable à l’instant T serait les Los Angeles Lakers de LeBron James. Pour ce qui est de Kevin Durant, l’éventail de possibilités est plus fourni, mais les difficultés aussi…

Les Golden State Warriors, impossible à cause de Ben Simmons

Ces derniers jours, il a été question d’un potentiel retour XXL de Kevin Durant dans la baie d’Oakland quittée en 2019 pour Brooklyn et New York. En effet, les Warriors semblaient être une solution pour Durant. Cependant, la présence de Ben Simmons dans le roster des Brooklyn Nets, bloquerait tout trade sérieux avec les Warriors dans lequel Andrew Wiggins devrait inéluctablement faire partie. Comme le journaliste d’ ESPN Marc Spears l’a rappelé, toute franchise NBA ne peut compter deux joueurs disposant du statut de « designated player ». Or Ben Simmons a déjà ce statut et Andrew Wiggins également, faisant tomber à l’eau tout trade viable pour Kevin Durant.

Priorité de Kevin Durant, Phoenix également trop court ?

En raison de leurs prouesses au sein de la conférence Ouest lors des deux dernières saisons régulières et ayant même atteint la finale NBA en 2021 face aux Milwaukee Bucks, les Phoenix Suns plairaient particulièrement à Kevin Durant, friand de l’histoire du jeu, alors que Charles Barkley et notamment Steve Nash sont passés dans l’Arizona. D’après un GM (manager général) d’une franchise qui est resté anonyme, même « Deandre Ayton, Mikal Bridges, Cam Johnson et cinq picks, ce n’est pas encore suffisant pour KD » comme ce dernier l’a affirmé au journaliste de Bleacher Report qu’est Jake Fischer. Un package XXL qui pourrait ne rien donner pour le trade de Kevin Durant qui déchaîne les passions chez les insiders NBA depuis le début de la période de la free agency et des trades.

Kevin Durant aurait activé le mode silence radio : « Plusieurs joueurs stars ont tenté de l’appeler, mais il ne répond à personne » https://t.co/Ym4uh4PtiV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 7, 2022

Kevin Durant au pays du jazz et de Zion Williamson chez les New Orleans Pelicans ?