NBA : Nouvelles informations capitales pour le trade de Kyrie Irving

À l’instar de Kevin Durant, Kyrie Irving pourrait quitter les Nets dès cet été. Annoncé dans le viseur des Los Angeles Lakers, Uncle Drew serait intéressé par l’idée de rejoindre les Angelinos afin de retrouver Lebron James. Cependant, la franchise New-Yorkaise ne voudrait pas se séparer de son meneur et pourrait complexifier le dossier…

Les Nets connaissent un été mouvementé ! Alors que Kevin Durant est annoncé sur le départ, la franchise de Brooklyn pourrait perdre une seconde star en la personne de Kyrie Irving. Arrivé au club en 2019, le meneur de jeu n’a jamais vraiment été convaincant et pourrait s’envoler vers de nouveaux horizons. Par conséquent, Uncle Drew ne manque pas de prétendants.

Les Lakers sur le coup

Depuis quelques jours, les Lakers font tout pour obtenir Kyrie Irving. En effet, les Angelinos pourraient convaincre le meneur de rallier Los Angeles afin de reformer son duo d’antan avec LeBron James. Depuis le début de la free agency, la question d’un trade de Kyrie Irving est souvent évoqué, mais les négociations pourraient prendre du temps.

Les Nets jouent la montre

Ainsi, les Nets tenteraient de conserver leur meneur et auraient décidé de bloquer le dossier pour le moment. Récemment, Shams Charania, insider pour the Athletic , a fait une révélation sur le transfert, annonçant que l’arrivée d'Irving pourrait prendre du temps : « Il n’y a aucun développement actuellement concernant une arrivée de Kyrie Irving chez eux, ou même concernant un quelconque deal. Il n’y a rien de nouveau à ce sujet, et je ne suis pas vraiment sûr qu’on va assister à un trade dans les jours à venir. » La tache s’annonce complexe pour les Angelinos.

