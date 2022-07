NBA

NBA : Un Français complique le trade de Kevin Durant

Publié le 5 juillet 2022 à 17h35 par Ewen Robin

C’est la nouvelle qui a fait trembler le monde de la NBA, Kevin Durant a demandé son trade et voudrait quitter les Nets dans les prochaines semaines. Alors que les raisons officielles motivant son envie de départ restent inconnues, les discussions tournent autour des clubs capables de l’accueillir ainsi que du gain que pourrait récupérer l’équipe de Brooklyn…

Rien ne va plus à Brooklyn ! Alors que les Nets tentaient de prolonger Kyrie Irving, Kevin Durant a lâché une bombe. En effet, le joueur souhaiterait quitter la franchise lors de la Free Agency. Une requête qui aurait été entendue par sa direction et son manager général Sean Marks, qui travaillerait avec l'agent de Durant afin de lui trouver une porte de sortie. Et, comme l'on peut s’en douter, ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’ailier.

Kevin Durant and Kyrie Irving had no contact with the franchise after Irving opted into his deal on Monday, and a sense of inevitability existed that Durant would eventually ask for a trade, sources tell ESPN. It happened today. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Les Suns et le Heat sur le dossier

Adrian Wojnarowski, insider pour ESPN , explique que plusieurs équipes sont entrées en contact avec les Nets pour KD : « Les Suns et le Heat sont en contact régulier avec les Nets. Mais les deux équipes n’ont sans doute pas assez pour satisfaire les envies de Brooklyn à l’heure actuelle. Il faudra probablement bouger des pièces ailleurs afin d’intégrer une troisième ou même une quatrième franchise dans le trade. Phoenix et Miami sont les 2 équipes majeures dans la liste préférentielle de Kevin Durant, mais les Nets ont prévu de bouger Durant afin d’obtenir le meilleur deal possible. Avec 4 années restantes sur son contrat, les équipes prêtent à lâcher des atouts ne manquent pas.»

Phoenix and Miami are among two of the teams that Kevin Durant has on his wish list, sources tell ESPN, but the Nets plan to move Durant where they can get the best possible deal. With four years on his contract, there's no shortage of teams willing to unload assets for Durant. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Gobert met la barre haute

Selon Wojnarowski, le récent transfert de Rudy Gobert vers l’équipe du Minnesota aurait fortement complexifié le départ de Kevin Durant. En effet, l’arrivée du Français chez les Wolves aurait mis la barre tellement haute qu’un potentiel trade du " Slim Reaper " impliquerait une énorme contrepartie. « Je pense que Brooklyn est encore plus déterminé après le trade de Rudy Gobert, ou celui de Dejounte Murray. De voir autant de choix de drafts dans ces échanges… Si Rudy Gobert a eu 5 premiers tours, que vaut Kevin Durant aujourd’hui ? » , déclarait notamment le journaliste.

Les Nets voient grand