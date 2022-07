NBA

NBA : Annoncé sur le départ pour les Lakers, Kyrie Irving se fait recaler

Publié le 4 juillet 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 4 juillet 2022 à 21h41

Alors que Kevin Durant est régulièrement annoncé sur le départ ces derniers temps, les Brooklyn Nets pourraient voir un autre joueur faire ses valises cet été avec Kyrie Irving. Le meneur de jeu de 30 ans est annoncé en partance et quelques franchises seraient à l’affût comme les Los Angeles Lakers ou encore les Dallas Mavericks. Mais ces derniers auraient finalement décidé de s'écarter du dossier.

Après James Harden, les Brooklyn Nets pourraient bien connaître deux départs très importants cet été. En effet, Kevin Durant est annoncé avec insistance en partance mais il ne serait pas le seul. En effet, Kyrie Irving pourrait également plié bagages très prochainement. Arrivé en 2019, le meneur de jeu n’est pas parvenu à aider les Brooklyn Nets à décrocher leur premier titre NBA de leur histoire. Face à cet échec, Uncle Drew pourrait rejoindre une autre franchise dès cet été. Il ne manquerait d’ailleurs pas de courtisans pour son avenir puisque plusieurs équipes se tiendraient à l’affût. Parmi les équipes intéressées, on peut retrouver les Philadelphia 76ers de Joel Embiid et James Harden, les Los Angeles Lakers de LeBron James et Anthony Davis ainsi que les Dallas Mavericks de Luka Doncic. Toutefois, un avenir dans le Texas semblerait assez compromis pour Kyrie Irving.

NBA : LeBron James pourrait finalement faire capoter le trade de Kyrie Irving https://t.co/OyYeqtPh1z pic.twitter.com/pHB8SwoGwI — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Les Mavericks recalent Kyrie Irving

À en croire le journaliste Marc Stein, les Dallas Mavericks n’auraient aucune intention de continuer dans le dossier Kyrie Irving. Le front office de la franchise ne compterait donner suite à la rumeur d’un trade pouvant amener le meneur de jeu de 30 ans au Texas. Après l’échec Goran Dragic, qui s’est envolé du côté des Chicago Bulls, les fans de l’équipe entraînée par Jason Kidd ne devraient pas voir Kyrie Irving rejoindre Luca Doncic cet été.

