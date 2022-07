NBA : 3 équipes finalistes pour le trade de Kevin Durant ?

NBA

Alors qu’il aurait annoncé aux dirigeants des Nets son envie de quitter la franchise, de nombreuses équipes se battent pour accueillir Kevin Durant. Les Suns veulent l’associer à Devin Booker et Chris Paul pour enfin retrouver les sommets. Miami veut, de son côté, concrétiser la bonne période de la franchise portée par Jimmy Butler alors que les Raptors seraient également prêts à se mêler à la course.

L’annonce a fait trembler la NBA. Après trois petites saisons (deux pleines, il n’a pas joué lors de la première), Kevin Durant aurait demandé à quitter les Brooklyn Nets. Si KD avait lié son avenir à celui de Kyrie Irving, son grand ami, il a fini par demander lui-même son départ. Après avoir tout raflé chez les Golden State Warriors, Kevin Durant débarquait chez les Nets dans l’optique de les emmener jusqu’au titre pour la première fois de leur histoire. Aux côtés de Kyrie Irving et James Harden, le trio semblait taillé pour ce type de défi. L’échec sera cuisant. A présent, le double champion NBA veut se trouver une nouvelle franchise et il y a trois candidats sérieux.

A commencer par les Suns. Meilleure équipe à l’Ouest la saison dernière, Phoenix a échoué en demi-finale de conférence face à des Mavs portés par un Doncic étincelant. Pas de quoi refroidir Kevin Durant qui se verrait bien jouer avec Devin Booker et Chris Paul. Orphelin d’une bague de champion depuis le début de sa carrière, CP3 ne devrait pas dire non à l’arrivée de KD . Surtout que Phoenix a des arguments ! En cas de trade avec Brooklyn, les Suns pourraient proposer Deandre Ayton. Un choix de qualité pour la franchise new-yorkaise qui insisterait de son côté pour… Devin Booker, forcément. A voir comment les deux franchises s’entendront dans un transfert qui pourrait impliquer beaucoup de monde…

Le Heat est l’autre grand favori pour Kevin Durant. Depuis quelques années, Miami tutoie les sommets sans jamais parvenir à accrocher un titre. Battus par les Celtics cette année, les Floridiens ont manqué d’un autre scoreur autour de Jimmy Butler. Kevin Durant peut largement remplir cette case. Pour attirer l’ancien joueur des Warriors, le Heat pourrait proposer Tyler Herro, Duncan Robinson ou encore Kyle Lowry et des picks de Draft. Suffisant pour faire plancher les Nets ? Pas gagné. Mais comme toujours, Pat Riley peut surprendre pour se mêler jusqu’au bout à la lutte pour attirer Durant. Après Dwyane Wade, Chris Bosh et LeBron James, le boss de Miami a la possibilité d’associer Jimmy Butler et Kevin Durant.

