NBA

NBA : Un immense trade prend forme, LeBron James va jubiler

Publié le 3 juillet 2022 à 16h35 par Hugo Ferreira

Cette Free Agency est pour l’instant très mouvementée. En effet, Kevin Durant a exprimé son envie de départ aux Brooklyn Nets, et l’avenir de Kyrie Irving serait alors complétement remis en jeu. Le meneur pourrait faire ses valises au cours des prochaines semaines, et la franchise new-yorkaise serait actuellement en discussion avec les Los Angeles Lakers à propos d’un trade concernant le joueur de 30 ans et Russell Westbrook.

La superteam formée par Brooklyn n’aura finalement pas fonctionné. En effet, après avoir attiré Kevin Durant et Kyrie Irving, la franchise new-yorkaise a également réussi à mettre la main sur James Harden. Toutefois, malgré leur Big Three monstrueux sur le papier, les Nets se sont inclinés face aux Milwaukee Bucks lors de la campagne de Playoffs 2020/2021, et souhaitaient faire mieux cette saison. Cependant, The Beard a quitté le navire en cours d’exercice afin de rejoindre les Philadelphia 76ers. KD et Uncle Drew n’auront quant à eux pas su redresser la barre, et ont été éliminés dès le 1er tour par les Boston Celtics. Un échec qui pourrait pousser l’une des deux stars à faire ses valises, notamment Kyrie Irving.

Ces enfants de superstars qui débarquent en NBA https://t.co/tVRCQVUdg3 pic.twitter.com/0X2g7IwLRP — le10sport (@le10sport) July 3, 2022

La situation d’Irving a évolué

L’avenir de Kyrie Irving semblé réglé. En effet, le meneur a récemment été annoncé proche d’un départ, et les Los Angeles Lakers étaient très intéressés par un transfert du natif de Melbourne. Toutefois, le joueur de 30 ans a finalement décidé d’activer sa player option d’environ 35M€. Ce dernier est donc toujours sous contrat avec les Brooklyn Nets pour la saison prochaine, et ce dossier semblait clos. Toutefois, Kevin Durant a décidé de donner un coup de pied dans la fourmilière. KD a annoncé à la franchise qu’il souhaite partir cet été, ce qui remettrait grandement l’avenir d’Irving en cause. Celui-ci ne souhaiterait pas rester seul dans cette équipe, et pourrait partir. Une situation qui n’échappe pas aux Lakers, toujours présent dans cette affaire.

Les Lakers veulent se renforcer

Alors qu’ils avaient remporté le titre de champion en 2020, les Los Angeles Lakers déçoivent désormais. En effet, la saison 2020/2021 s’était soldée par un échec dès le 1er tour des Playoffs, en étant éliminés par les Phoenix Suns (4-2). Désireux de faire oublier cette contre-performance, les Angelinos ont recruté Russell Westbrook afin de l’associer à LeBron James et Anthony Davis. Toutefois, ceux-ci ont subi de nombreuses blessures, et Brodie a régulièrement dû défendre le maillot des Pourpre et Or sans ses deux coéquipiers, sans succès puisque la franchise n'a pas atteint la post-saison. Peu inspiré, celui-ci n’a pas évolué à son niveau habituel. Avec des moyennes de 18,5 points ; 7,4 rebonds et 7,1 passes décisives, le MVP 2017 a déçu, et pourrait être cédé afin de recruter Kyrie Irving.

Les deux franchises discutent d’un échange