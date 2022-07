NBA

NBA : LeBron James rejoint par les fils de deux superstars

Publié le 3 juillet 2022 à 12h35 par Hugo Ferreira

En difficulté depuis deux saisons, les Los Angeles Lakers n’ont pas pu beaucoup se renforcer pendant la draft, où ils n’avaient que le pick 35. Toutefois, les Angelinos ont décidé de donner une chance à deux joueurs non sélectionnés : Scotty Pippen Jr et Shareef O’Neal. Les fils des deux légendes débarquent pour disputer la Summer League, où les regards seront rivés sur eux.

Alors que les fils des légendes du basket sont généralement attendus au tournant, deux d’entre eux viennent de rejoindre les Los Angeles Lakers, et pas des moindres. S’ils s’étaient tous les deux présentés à la Draft 2022, Scotty Pippen Jr et Shareef O’Neal n’ont pas été sélectionnés, toutefois, les Angelinos ont tout de même souhaité donner une chance aux joueurs de 21 et 22 ans. Le premier d’entre eux a signé un two-way contract, qui lui permettra d’évoluer en NBA ainsi qu’à l’échelon inférieur, en G-League. Pour l’enfant de Big Shaq , celui-ci n’a reçu qu’une invitation pour la Summer League, et devra prouver qu’il peut apporter quelque chose afin d’espérer plus. Une chance pour les deux Américains, conscients que le monde du basket a les yeux rivés sur eux.

NBA : Lakers, LeBron James… Les Nets plombent le trade de Kyrie Irving https://t.co/qYoiIXuv6R pic.twitter.com/psgZLtvBEi — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

«Ce sera plaisant de jouer dans la salle où mon père a gagné des titres»

Il est vrai que Scotty Pippen Jr et Shareef O’Neal ne possèdent pas des noms faciles à porter dans cette ligue. En effet, le père du premier a été l’un des grands artisans de la dynastie des Chicago Bulls aux côtés de Michael Jordan, et possède 6 titres de champion, tandis que celui du second a été couronné à 4 reprises, et a également été nommé MVP de la saison 2000. Cependant, ces derniers sont excités à l’idée de porter ce maillot, comme l'a confié O’Neal : « Ce sera plaisant de jouer dans la salle où mon père a gagné des titres. Ce sera agréable. J’ai quasiment grandi dans cette salle, je la connais comme ma poche. Je suis né en 2000 et mon père et Kobe Bryant ont remporté le titre cette année-là. Kobe était comme un mentor pour moi, comme mon père évidemment » , explique-t-il dans des propos relayés par Basket USA .

«C’est même plus dur quand votre père a joué en NBA, car les gens vous regardent différemment»

Malgré tout, Scotty Pippen Jr reste conscient que les critiquent peuvent plus rapidement tomber pour lui et son nouveau coéquipier, étant donné les attentes placées en eux à cause de leur nom : « Je pense que chaque fils de joueurs NBA veut jouer en NBA. C’est une fraternité. C’est même plus dur quand votre père a joué en NBA, car les gens vous regardent différemment, vous jugent. Les enfants ont toujours été durs avec moi, à cause de mon nom. Que ce soit positif ou négatif, ça me donne une motivation pour jouer. Avoir cette opportunité devant moi, c’est un rêve devenu réalité. J’y pense depuis que je suis gamin » a expliqué le joueur de 21 ans, dans des propos relayés par Basket USA . O’Neal et Pippen Jr n’auront en tout cas pas eu à attendre longtemps avant de faire leurs premiers pas sous le maillot des Los Angeles Lakers.

O’Neal et Pippen Jr ont joué leur premier match

Pour le premier match de cette Summer League, les Los Angeles Lakers étaient opposés aux Miami Heat. Une rencontre qui a permis d’observer les fils des deux légendes. Titulaire, Scotty Pippen Jr s’est bien montré, puisqu’avec 14 points, 6 rebonds, 3 passes décisives et une interception en 25 minutes, celui-ci a l’une des lignes statistiques les plus remplies du match. De son côté, Shareef O’Neal a démarré sur le banc, mais a tout de même pu jouer près de 16 minutes, durant lesquelles il a tourné à 6 points, 6 rebonds et une passe décisive.