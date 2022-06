Basket - NBA

NBA : "Un sale batard", incroyable anecdote sur les mythiques finales de Jordan et les Bulls

Publié le 27 juin 2022 à 13h35 par Dan Marciano

A la fin des années 90, la rivalité entre les Los Angeles Lakers et le Utah Jazz était à son paroxysme en NBA. Les tensions étaient présentes sur le terrain entre le duo composé de Michael Jordan et Steve Kerr, et celui composé de Karl Malone et de John Stockton. L'actuel entraîneur des Golden State Warriors est revenu sur cette bataille et sur l'attitude de certains joueurs.

Pendant un peu moins de quinze ans, Michael Jordan a mené les Chicago Bulls vers les sommets, remportant au cours de sa longue carrière six titres NBA, dont les deux derniers face au Utah Jazz. Une équipe menée alors par un duo composé de Karl Malone et de John Stockton. La finale 1998 opposant les deux équipes est même entré ans la légende en raison du shoot inscrit par Michael Jordan en toute fin de match. Le dernier avant de prendre sa deuxième retraite sportive (il reviendra en 2001 sous les couleurs des Wizards de Wishington). Une action décrite par le joueur : « Je n’avais aucune intention de faire la passe, sous aucun prétexte. Je me suis dit que j’avais intercepté la balle, et que l’opportunité de gagner ou perdre le match était pour moi. J’ai drivé, je me suis arrêté d’un coup, j’ai pu me lever et j’ai eu un jump shot facile. De manière assez ironique, j’avais d’habitude toujours un problème pour déclencher des jump shots en partant sur ma droite, parce que j’avais tendance à être trop court. Normalement, je prenais un peu une position de fadeaway. Mais ce soir-là, tous mes jumpers avaient été courts, donc je n’ai pas voulu « fader », je suis resté droit. Pensez à ça ». Mais ces dernières années, certains joueurs des Jazz ont pris la parole pour annoncer que ce tir n'aurait jamais dû être accordé par les arbitres, His Airness ayant poussé légèrement Bryon Russell en début d'action. « Sans aucun doute, il y a poussette. Après, que l’arbitre le siffle ou pas, c’est une autre histoire. Et puis en plus, Bryon est poursuivi par cette histoire, alors qu’il l’a tenu à un de ses pires pourcentages en Finales sur l’ensemble de la série. Il a fait un super taf » avait déclaré il y a quelques mois John Stockton, qui n'en démord pas 24 ans après.





« C’était un sale bâtard sur le terrain ! »