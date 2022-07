NBA

NBA : Lakers, LeBron James… Les Nets plombent le trade de Kyrie Irving

LeBron James et Kyrie Irving réunis aux Los Angeles Lakers cet été pour la première fois depuis le départ d’Irving en 2017 ? C’est notamment l’information qui circule ces derniers jours dans la presse. Néanmoins, en raison du départ souhaité par Kevin Durant et des choix extra sportifs et personnels de Kyrie Irving, Uncle Drew ne sera pas prioritaire aux yeux des Brooklyn Nets. Explications.

Avant la journée de mercredi, Kyrie Irving devait prendra la décision ou non d’activer sa player option à Brooklyn. Chose que celui qui est surnommé Uncle Drew a fait dans la soirée de lundi à mardi. Et ce, alors que son nom revenait avec insistance du côté des Los Angeles Lakers par le biais d’un statut d’agent libre. D’ailleurs, lorsqu’il fut interrogé par Complex sur un potentiel départ des Brooklyn Nets, Kyrie Irving laissait planer le doute en ne confirmant ni démentant cette éventualité.

Kyrie Irving ne pense qu’aux Lakers de LeBron James

Pour autant, d’après les informations du New York Daily News , les Brooklyn Nets offraient un bon de sortie à Kyrie Irving en lui proposant de signer un « sign and trade » et d’ainsi quitter la franchise dans la foulée pour rejoindre une autre équipe de NBA prête à sacrifier certains de ses joueurs et potentiellement de tours de draft en échange de Kyrie Irving. D’après ESPN et The Athletic , Kyrie Irving n’avait et aurait toujours qu’une seule destination en tête en cas de départ des Brooklyn Nets : les Los Angeles Lakers. De leur côté, les Lakers étaient prêts à accueillir Kyrie Irving en tant qu’agent libre, mais pas par le biais d’un trade. Reste à savoir si leur position évoluera avec le temps avec LeBron James attendrait toujours son ancien coéquipier dans la cité des anges.

Un piètre bilan d’Irving chez les Nets qui va le pénaliser pour son départ

De par ses convictions personnelles envers le Covid-19, lui qui a refusé de se faire vacciner quitte à louper une bonne partie de la NBA, Kyrie Irving n’a pu au final disputer que 103 matchs avec les Nets depuis son arrivée à Brooklyn sur les 226 possibles. Alors qu’il n’a pas pu pleinement s’investir avec les Nets, le front office de la franchise de New York ne prévoirait clairement pas de lui faciliter la tâche pour partir, lui qui disposera du statut d’agent libre dans un an de cela comme BasketUSA l’a rapporté. Aucun cadeau ne sera fait et Kyrie Irving passera bien après Kevin Durant selon ESPN .

Kevin Durant priorité des Nets pour un départ et après viendra Irving, mais pas contre Westbrook