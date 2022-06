NBA

NBA : Les plans de LeBron James et des Lakers tombent tous à l’eau

Kyrie Irving, John Wall, Russell Westbrook… En ce début de session estivale de trades et de free agency, LeBron James semblait avoir de gros projets, en travaillant de concert avec le front office des Los Angeles Lakers, pour la franchise californienne. Néanmoins, les trois dossiers en question ont pris une énorme tournure et tous sont allés à l’encontre des projets de King James. Explications.

À l’été 2020, dans la bulle d’Orlando en raison de la pandémie du Covid-19, LeBron James et sa bande des Angelinos raflaient une bague de champion NBA, la quatrième de King James . Cependant, lors des deux dernières saisons régulières, les Los Angeles Lakers ont fait un énorme pas en arrière en étant éliminés du premier tour des Play-Offs en 2021 et en ne se qualifiant même pas pour cette édition remportée par les Golden State Warriors de Stephen Curry. L’occasion pour LeBron James, de retourner relativement tôt au travail en publiant sur son compte Instagram plusieurs vidéos de lui sur un parquet de basket pour préparer la pré-saison et revenir plus fort. En parallèle, de concert avec Jeanie Buss (propriétaire majoritaire des Lakers) et Rob Pelinka (directeur général de la franchise), LeBron James travaillait depuis quelque temps sur le fait de redessiner le roster des Los Angeles Lakers.

Une réunion avec Kyrie Irving, LeBron James y croyait et le voulait

Et plusieurs rumeurs ont fusé ces derniers jours dont une réunion XXL avec Kyrie Irving qu’il a connu de 2014 à 2017 chez les Cleveland Cavaliers. Bien qu’ Uncle Drew faisait part au printemps dernier de sa volonté de rester chez les Brooklyn Nets aux côtés de Kevin Durant pour tenter de mettre leurs mains sur le trophée Larry O’Brien, il ne s’était absolument rien passé à ce sujet jusqu’à la soirée de lundi à mardi. De plus, il était révélé par The New York Daily News que le front office des Brooklyn Nets offrait un bon de sortie à son meneur de jeu en l’incitant à passer par la case « sign-and-trade » pour qu’il ait la possibilité de quitter immédiatement les Nets par le biais d’un trade, la franchise de Brooklyn préférant cela à le conserver via sa player option qui lieraient les poings des décideurs de Brooklyn. Et d’après The Athletic et ESPN , Kyrie Irving n’aurait eu qu’une destination en tête en cas de départ : les Los Angeles Lakers. Que ce soit du côté d’Irving ou de LeBron James, les deux All-Star auraient vu d’un bon oeil une telle réunion. Néanmoins, le destin en a décidé autrement et ce, bien que pour Complex , Kyrie Irving laissait planer le doute dans la journée de lundi quant à un avenir chez les Brooklyn Nets.

Kyrie Irving a opté pour sa player option à 35M€

Dans la soirée de lundi à mardi, le feuilleton Kyrie Irving a pris fin. Irving avait jusqu’à mercredi, date limite d’opt-in, pour décider de rester aux Brooklyn Nets ou d’être échangé par sa franchise. D’après des sources des Los Angeles Lakers démarchées par The Athletic , les Angelinos n’étaient emballés par l’idée d’accueillir Kyrie Irving qu’en tant qu’agent libre et non par le biais d’un trade. Ce qui a pu pousser Irving à activer sa player option de 35M€ sur laquelle il aurait dû s’asseoir pour librement débarquer chez les Los Angeles Lakers. Lors des six derniers jours, l’agent du joueur, à savoir Shetellia Riley Irving et le front office des Nets auraient tenu des discussions approfondies au sujet de la marche à suivre pour Uncle Drew. Plusieurs options ont été étudiées selon The Athletic : prolongation maximale de deux ans avec incitations basées sur les matchs disputés, extension maximale de quatre ans avec deux saisons garanties et deux autres en bonus en fonction de la participation d’Irving lors des deux premières années. Une ultime proposition a été soumise aux Brooklyn Nets : une prolongation de contrat de courte durée protégeant ainsi à la fois les intérêts d’Irving et à la fois ceux de la franchise de New York. Les Nets ont refusé. Un accord a finalement été trouvé bien que Joe Tsai (le propriétaire) et Sean Marks (le manager général) puissent toujours décider d’échanger Kyrie Irving cet été. LeBron James passe donc, pour le moment, à côté de retrouvailles avec Kyrie Irving.

Back-up de Kyrie Irving, John Wall a trahi LeBron James pour les Los Angeles Clippers

Refusant d’évoluer avec les Houston Rockets, n’appréciant pas de n’être entouré que de jeunes, John Wall n’a pas foulé un parquet de NBA depuis une éternité, mais pouvait rebondir aux Los Angeles Lakers. Comme le journaliste Marc Stein le révélait dernièrement, un buyout était proche entre Houston et Wall. Le Miami Heat et les Lakers de LeBron James auraient fait partie des franchises formulant un intérêt pour le meneur de jeu avec notamment la proposition d’un échange de joueur avec Russell Westbrook entre les Lakers et les Rockets, mais Houston réclamait en plus un premier tour de draft, ce qui n’a pas plu aux Lakers qui ont finalement suivi de loin l’évolution de cette opération. Au final, John Wall est parti chez l’ennemi territorial des Lakers, à savoir les Los Angeles Clippers. Et Paul George, star des Clippers, n’a pas manqué de s’en vanter par le biais d’une story Instagram comme le démontre le tweet ci-dessous.

Souhaitant témoigner du départ de Russell Westbrook, LeBron James le voit exercer sa player option chez les Lakers

