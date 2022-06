Basket - NBA

NBA : En attendant Kyrie Irving, LeBron James avertit le reste de la NBA

Publié le 26 juin 2022 à 21h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 26 juin 2022 à 21h41

N’ayant pas pu amener les Los Angeles Lakers aux Play-Offs cette saison en raison des résultats sportifs médiocres des Angelinos et de ses pépins physiques par moments, LeBron James pourrait être rejoint par Kyrie Irving la saison prochaine. En attendant, la star des Lakers a déjà repris le chemin des parquets pour préparer au mieux la saison régulière.

« Je ne prévois d’aller nulle part. J’ai juste hâte d’être cet été afin de pouvoir continuer à construire quelque chose avec nos gars. Quand je dis que je suis ici avec Kevin (Durant), je pense que cela implique vraiment que nous allons gérer cette franchise ensemble, avec Joe (Tsai, le propriétaire) et Sean (Marks, le GM) » . Éliminé au premier tour des Play-Offs face aux Boston Celtics, Kyrie Irving affirmait au printemps dernier que sa volonté première était de prolonger son contrat et de continuer à évoluer aux côtés de Kevin Durant chez les Brooklyn Nets. Mais depuis, les spéculations n’ont fait que se multiplier et un départ semble à présent être plus d’actualité que l’activation de sa player option chez les Nets. En effet, d’après l’information divulguée par The Athletic , la décision de prolonger son contrat chez les Brooklyn Nets n’aurait pas encore été prise par le meneur de jeu américain. Laissant la place aux rumeurs de se mettre en place concernant un changement de paysage. Celui qui est surnommé Uncle Drew figurerait dans le viseur de plusieurs grosses franchises de la NBA, à l’instar des Los Angeles Clippers, des New York Knicks et surtout des Los Angeles Lakers d’un certain LeBron James. Ayant évolué aux côtés de King James pendant trois saisons pleines chez les Cleveland Cavaliers avec comme point d’orgue un titre de champion NBA arraché en 2016, Kyrie Irving aurait des chances d’être échangé par sa franchise des Brooklyn Nets qui pourrait le faire atterrir dans la cité des Anges où tout n’a pas été rose cette saison.

Irving, la cerise sur le gâteau ? LeBron James est prêt pour la saison !