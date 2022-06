Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving, retraite… Kevin Durant dit tout sur son avenir chez les Nets !

Publié le 1 juin 2022 à 14h35 par Thomas Bourseau

Du haut de ses 33 ans et de ses deux bagues de champion NBA, Kevin Durant est à présent accompagné de Kyrie Irving chez les Brooklyn Nets. Mais alors que l’avenir d’Irving s’écrit en pointillés, Durant a fait savoir qu’il aimerait poursuivre avec le meneur de jeu afin de remporter des titres de champion ensemble, tout en se livrant sur son après-carrière.

Kevin Durant est la tête d’affiche des Brooklyn Nets depuis 2019, bien qu’il n’ait pas joué la moindre minute pendant son premier exercice en raison d’une blessure au tendon d’Achille lors des finales NBA face aux Toronto Raptors. Néanmoins, depuis, Durant est revenu au niveau qui était le sien à l’Oklahoma City Thunder et aux Golden State Warriors. Néanmoins, les Nets se sont inclinés en demi-finale de la conférence Est la saison passée face aux Milwaukee Bucks qui se sont avérés être les champions NBA et cette saison face aux Boston Celtics au premier tour des Play-Offs face aux Boston Celtics qui sont opposés aux Golden State Warriors en finale NBA. L’occasion pour les Nets de revoir leur politique sportive après ces deux échecs de taille alors que James Harden a quitté la franchise de Brooklyn cet hiver. L’avenir de Kyrie Irving est donc au coeur de cette refonte de roster. Le principal intéressé a cependant fait part de sa volonté de poursuivre chez les Nets après l’élimination prématurée, qui a assuré vouloir poursuivre sa collaboration avec Kevin Durant. « Je ne prévois d’aller nulle part. J’ai juste hâte d’être cet été afin de pouvoir continuer à construire quelque chose avec nos gars. Quand je dis que je suis ici avec Kevin (Durant), je pense que cela implique vraiment que nous allons gérer cette franchise ensemble, avec Joe (Tsai, le propriétaire) et Sean (Marks, le GM) ».

Nets GM Sean Marks and Lakers exec Rob Pelinka had a meeting at the Marriot Marquis this week at the NBA Combine. Unclear what they discussed. Potential trade? Dinner plans? Comparing superstar headaches? — Adam Zagoria (@AdamZagoria) May 21, 2022

L’avenir d’Irving décisif pour celui de Durant ?

Mais qu’en pense le manager général en question ? Sean Marks a lui aussi pris la parole ces derniers temps, laissant le doute planer quant à l’avenir de Kyrie Irving chez les Brooklyn Nets. « Nous n’avons pas encore entamé les discussions, mais je suis impatient d’entendre ce que Kyrie veut de nous pour prolonger l’aventure ici. Je ne veux pas faire de commentaire sur la situation puisque personne ne sait ce qui peut arriver. Quand nous allons discuter, je vais m’assurer que Kyrie soit la bonne personne pour l’équipe, et je vais m’assurer que nous soyons la bonne franchise pour Kyrie ». Pour l’insider NBA du New York Daily News, à savoir Kristian Winfield, Kevin Durant pourrait être frustré en cas de départ de Kyrie Irving cet été après les choix forts effectués par le front office des Brooklyn Nets dernièrement. « En termes simples, si Irving quitte les Nets, il ne serait pas surprenant que Durant soit frustré par la capacité de l’organisation à mettre en place des joueurs de compétition autour de lui. Ils n’ont pas réussi à le faire au début de la saison dernière, et aucune de leurs principales acquisitions de l’intersaison – James Johnson, DeAndre’ Bembry ou Jevon Carter – n’a terminé l’année à Brooklyn ».

Kevin Durant veut gagner avec Kyrie Irving, et évoque sa retraite !