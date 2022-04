Basket

Basket - NBA : L’énorme annonce de Kyrie Irving sur son avenir !

Publié le 26 avril 2022 à 9h35 par Thibault Morlain

Suite à l’élimination des Brooklyn Nets en playoffs, Kyrie Irving a fait passer un message très clair concernant ses intentions pour son avenir.

Placés parmi les favoris au titre de champion NBA, les Brooklyn Nets n’ont finalement même pas passé le premier tour des playoffs. Face aux Celtics de Jayson Tatum, Kevin Durant et Kyrie Irving se sont sévèrement inclinés (4-0). Désormais, il va falloir tourner la page et passer à autre chose pour revenir plus fort la saison prochaine. Et pour cela, les Nets pourront compter sur Kyrie Irving qui semble plus impliqué que jamais à l’idée de faire grandir la franchise de Brooklyn.

« Je ne prévois d’aller nulle part »